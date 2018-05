Innodisk meistert die Herausforderungen der SSD-Datenspeicherung bei hohen Temperaturen

Die neue iRetention(TM)-Technologie von Innodisk stärktDatenspeicherung durch Firmware- und Hardware-OptimierungTaipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Ein Flash-Speicher ist einnichtflüchtiges Speichermedium. Das bedeutet, dass die Daten ohneStromversorgung auf dem Solid State Drive (SSD) verbleiben. Es gibtjedoch bestimmte Faktoren, die zu Datenverlust und Datenverfallführen können.Datenspeicherung: Temperatur und P/E-ZyklenHohe Temperaturen und häufige Programm-/Löschzyklen (P/E) könnendie Datenspeicherung stark beeinträchtigen. Jede Zelle innerhalb desFlash-Speichers fängt eine negative Ladung ein, die einen Binärwertdarstellt (z. B. 01, 10 usw.). Zellen haften zwar in der Regel gut ander Ladung, aber hier und da tritt ein Teil der Ladung aus. (Generellsind diese Zellen sehr gut im Halten der Ladung, aber hier und datritt ein Teil der Ladung aus.) Ein Fehlerkorrektur-Code eignet sichnormalerweise gut zur Problemerkennung und -behebung.Hohe Temperaturen beschleunigen jedoch die Leckrate. Tests zeigen,dass die Datenspeicherung einer standardmäßigen MLC-Speicherzelle beieinem Wechsel von 40° C auf 85° C um das 168-fache abnimmt. Diesbedeutet, dass Daten-die normalerweise zwei Jahre vorhalten würden-innerhalb von fünf Tagen Probleme verursachen. Das Problem wird nochverschärft, da die Anzahl der P/E-Zyklen zunimmt, was bedeutet, dassSSDs in stark beschreibenden Umgebungen besonders gefährdet sind.iRetention(TM)Die iRetention(TM)-Technologie von Innodisk löst dieses Problemdurch intelligente Firmware- und Hardware-Innovationen. Einintegrierter Sensor überwacht ständig die Temperaturen, die zusammenmit der P/E-Zyklusnummer verwendet werden, um zu berechnen, wie oftdie Daten zu aktualisieren sind. Sämtliche Vorgänge werden von derSSD selbst erledigt und sie passt sich zudem den Veränderungen in derUmgebung an.iRetention(TM) eignet sich ideal für Geräte, die extremenTemperaturen und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Damit eignetsich die Technologie für Anwendungen im Fahrzeug, in derAutomatisierung, in der Lebensmittelverarbeitung, in der Luft- undRaumfahrt und im Verteidigungsbereich. Innodisk präsentiertiRetention(TM) anlässlich der diesjährigen Computex in Taipeh:Nangang Exhibition Center05.-09. JuniStandnummer: 1F, J061Über InnodiskFeatured on Forbes' Asia's 200 Best Under A Billion companies,Innodisk is a service-driven provider of flashInnodisk ist ein serviceorientierter Anbieter von Flash-Speichern,DRAM-Modulen und eingebetteten Peripherieprodukten für Industrie- undUnternehmensanwendungen. Wir zeichnen uns aus durch anpassbare,zuverlässige Lösungen und beispiellose Dienstleistungen, die wir mitHingabe bereitstellen und erfüllen damit die Bedürfnisse unsererKunden in den Bereichen Embedded-Technologie, Luft- und Raumfahrt,Verteidigung, Cloud-Storage und mehr.2005 mit Hauptsitz in Taipeh (Taiwan) gegründet, unterstütztInnodisk seine Kunden weltweit mit technischem Support undVertriebsteams in Festlandchina, Europa, Japan und den USA.Weitere Informationen über Innodisk finden Sie hier:https://www.innodisk.comPressekontakt:Innodisk CorporationYvonne Liu+886-277033000 ext. 1515Yvonne_Liu@innodisk.comOriginal-Content von: Innodisk Corporation, übermittelt durch news aktuell