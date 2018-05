Innodisk ist mit erweiterten Integrationslösungen auf der Computex 2018 vertreten

Innodisk stellt ganzheitliche, integrierte Lösungen sowieInnovationen in den Bereichen 3D NAND, NVMe, Anti-Sulfurierung undM.2 auf der Computex vorTaipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Innodisk beschäftigt sich aufder diesjährigen Computex schwerpunktmäßig mit 'erweitertenIntegrationslösungen'. Das Konzept umfasst umfangreicheSpeicherlösungen sowie eingebettete Peripherielösungen zwecksÜberwachung, Monitoring und digital signage. Darüber hinaus wirdInnodisk seine neuesten NVMe- und 3D NAND-Lösungen inIndustriequalität vorstellen und sulfurierungshemmendeDRAM-Technologien sowie eingebettete M.2-Erweiterungskartenpräsentieren.Cloudbasiertes Speichermanagement und intelligenteStraßenbeleuchtungEine wichtige Grundlage für Innodisks integrierte Lösungen ist dieCloud Management-Plattform iCAP(TM). iCAP(TM) wurde speziell fürSSD-Management durch die Cloud entwickelt und lässt Benutzer denSpeicherzustand sowie die Lebensspanne sämtlicher angeschlossenerGeräte problemlos überwachen. Im Rahmen der Computex wird eineLive-Vorführung des J1939 CAN-Bus stattfinden, um effizientesFlottenmanagement via iCAP zu demonstrieren.Intelligente Überwachungslösungen machen einen bedeutenden Teileiner städtischen Infrastruktur aus. Durch die InnoREC(TM) SSD-Serie,leistungsstarke DRAM-Technologien und solide, Power-over-Ethernet(PoE)-Erweiterungskarten, die helfen die Verdrahtung zu reduzieren,kann Innodisk hierfür maßgeschneiderte Speicherlösungen bieten.Darüber hinaus sind Innodisks robuste und kompakte Formfaktorenoptimal auf digitale signage abgestimmt. Ein widerstandsfähigesDisplay und serienmäßige Erweiterungskarten in Verbindung mitHochgeschwindigkeits-DRAM und SSDs garantieren eine zuverlässigeDatenübertragung.Im Rahmen einer Designidee für intelligente Straßenbeleuchtung,die auf der Computex präsentiert wird, gelingt Innodisk dieVereinigung all dieser Lösungen.Widerstandsfähigkeit und kleine FormfaktorenSich der wachsenden Herausforderungen bewusst, die mitSchwefelbelastung einhergehen, entschied Innodisk sich dazu ab Juli2018 sulfurierungshemmende Funktionen in sämtliche DDR4 DRAM-Modulezu implementieren. Innodisks ausführliche Lösungen in Bezug aufM.2-Erweiterungskarten können diese sowie weitere ökologischeHerausforderungen problemlos handhaben. Diese Karten, die unteranderem über PoE, J1939 CAN-Bus, LAN und Serial verfügen,unterstützen Sie auf zuverlässige Weise bei der Systemerweiterung.Flash-InnovationenInnodisk bringt mehrere neue Flash-Speicher-Innovationen auf denMarkt. Innodisk führt anspruchsvolle, leistungsstarke PCIe 3.0NVME-Drives verschiedener Formfaktoren ein, einschließlich M.2,CFexpress sowie des serverbereiten OCuLinkDOM (Disk-on-Module).Zusätzlich dazu beinhaltet die neue 3D NAND-Serie die kostengünstigeSATA 3TE7 und IOPS-hohe, leistungsstarke SATA 3TG6-P, die demindustriellen und Embedded-Markt die benötigten Leistungen undKapazitäten bieten.Die Zukunft von BootspeicherlösungenAngesichts der Verbreitung von NVMe-Geräten und der Vorteile vonNVMe-Geschwindigkeit, geringer Latenzzeiten und neu entstehender,kleinerer Formfaktoren wie M.2 2280 und 2242 hat Innodisk sich zueiner Partnerschaft mit Marvell entschieden, um gemeinsam die erstehardwarebeschleunigte RAID SSD-Boot-Karte für Unternehmenservereinzuführen. Die Innodisk-Lösung besteht aus Marvells 88NV1160SSD-Controller und dem neuen, intelligenten NVMe-Switch 88NR2241,wodurch Hot Plug und Datenspiegelung zwischen zwei M.2-Kartenermöglicht werden. Die Innodisk-Lösung bietet konstante Replikation,fördert rasche Wiederherstellung und -aufbau ohne den Gebrauch vonCPUs und wirkt jeglichen Bedenken bezüglich der Anwendung vonSoftware RAID-Lösungen entgegen. Die ausgefeilte Technologie, die aufder Computex präsentiert wird, setzt hohe Standards für zukünftigeSpeicherlösungen.Nangang Exhibition Center 1F5. - 9. Juni.Ausstellungsstand #: J0618Pressekontakt:Innodisk CorporationYvonne Liu+886 277033000 ext.1515Yvonne_Liu@innodisk.comOriginal-Content von: Innodisk Corporation, übermittelt durch news aktuell