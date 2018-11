Innodisk führt die neue Generation NAND-Flash in den Industrie-Embedded-Markt ein

Innodisk startet die Einführung seiner Industrieausführung der 3DNAND SSD-Serie und stellt damit die neueste NANS-Flash-Technologiefür die Herausforderungen der Industrie- und Embedded-Anwendungen zurVerfügungTaipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - 3D NAND wird sich zur dominantenNAND-Flash-Technologie entwickeln und verspricht sowohl verbesserteLeistung als auch Kapazität. Innodisk-Serie 3D NAND solid state drive(https://www.innodisk.com/en/products/flash-storage/ssd/25_SATA_SSD_3TE7) (SSD) wurde so entwickelt, dass sie die härteren Bedingungenbezüglich der Robustheit und Ausdauer, wie in der Industrieerforderlich, erfüllt.Die Serie verwendet reine Toshiba 3D TLC NAND-Flash in derIndustrieausfertigung mit einer nominalen P/E-Zykluszahl von 3000,was eine solide Langlebigkeit gewährleistet, während die vollständigselbst entwickelte Firmware auf den industriellen Einsatzausgerichtet ist. Die SSD verwendet Direktbefehle und vermeidetSLC-Cache, was die Leistung einer SSD letztendlich abnehmen lässt undwodurch aufgeblähte P/E-Zykluszahlen entstehen. Des Weiteren kann dieFirmware zum großen Teil an alle spezifischen Bedürfnisse angepasstwerden.Die Serie schließt zwei Produktlinien ein: Die DRAM-lose 3TE7 (https://www.innodisk.com/en/products/flash-storage/ssd/25_SATA_SSD_3TE7)und die 3TG6-P (https://www.innodisk.com/en/products/flash-storage/ssd/25_SATA_SSD_3TG6-P) mit integriertem DRAM unter Nutzung einesMarvell-Controllers. Die Produktlinien sind in Kapazitäten bis zu 1TBbzw. 2TB erhältlich. Sie können beide mit dem Trio derStromstabilisierungs-Technologien von Innodisk iCell(TM)(https://www.innodisk.com/en/technology/stability/icell-technology),iPower Guard(TM)(https://www.innodisk.com/en/technology/stability/ipower-guard) andiData Guard(TM)(https://www.innodisk.com/en/technology/stability/idata-guard)installiert werden, um die Datenintegrität in Bereichen, die anfälligfür Stromschwankungen sind, noch besser zu wahren.Die 3D NAND SSD verwenden außerdem den End-to-EndPower-Path-Schutz, der eine Fehlerkorrektur an jedemDatentransferpunkt mit dem Host und innerhalb der Laufwerke selbstgewährleistet. Für empfindlichere Daten, sind Laufwerke in derbetriebsintern entwickelten Software verfügbar, die AES(https://www.innodisk.com/en/technology/Security/aes)-Verschlüsselungverwenden, um den Einsatz und die Verwaltung zu erleichtern.Informationen zu InnodiskInnodisk wurde von Forbes' Asia unter die 200 Best Under ABillion-Unternehmen gewählt und ist ein serviceorientierter Anbietervon Flash-Speicher, DRAM-Modulen und Embedded-Peripherieprodukten fürIndustrie- und Unternehmensanwendungen. Als Unternehmen mit zufriedenKunden in den Bereichen Embedded, Luft- und Raumfahrt undVerteidigung sowie Cloud Storage und mehr, ist unsere Verpflichtungfür anpassungsfähige, zuverlässige Lösungen und unvergleichlichenService unser Hauptmerkmal.Innodisk wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei inTaiwan. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden weltweit durchtechnischen Support und Verkaufsteams in Festland-China, Europa,Japan und den Vereinigten Staaten.Für weitere Informationen zu Innodisk besuchen Sie bittehttps://www.innodisk.com.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/771925/Innodisk_3D_NAND.jpgPressekontakt:Innodisk CorporationBenjamin Jokela+886 277033000 ext. 1516Benjamin_Jokela@innodisk.comYvonne Liu+886 277033000 ext.1515Yvonne_Liu@innodisk.comOriginal-Content von: Innodisk Corporation, übermittelt durch news aktuell