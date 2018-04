Innodisk erreicht mit IoT-fähigem SODIMM und einer umfassenden Palette an sulfurierungshemmenden Funktionen einen gewaltigen Durchbruch in der DRAM-Forschung

Das temperaturtolerante DDR4 2666 SODIMM in Industriequalität istbereit für den Einsatz mit Edge-Geräten, währendsulfurierungshemmende Maßnahmen für alle DDR4 Module implementiertwerden.Taipeh, Taiwan (ots/PRNewswire) - Innodisk ergreift Maßnahmen zurVerbesserung seines DRAM-Portfolios, um mit der unablässigenEntwicklung des Internets der Dinge mithalten zu können und denHerausforderungen rauer Umgebungsbedingungen gewachsen zu sein. Dieneue DDR4 2666 SODIMM-Serie bietet eine maßgeschneiderte Lösung fürEdge-Geräte und kann aufgrund ihres Industriedesigns großeTemperaturschwankungen bewältigen. Die Schwefelbelastung, die invielen Industriebereichen augenscheinlich wird, stellt eine weiterebesorgniserregende Tendenz dar. Durch die Implementierungumfangreicher Funktionen zur Sulfurierungshemmung in sämtlichenDDR4-Modulen versucht Innodisk dieser den Kampf anzusagen.Edge-Computing zählt zu den integralen Konzepten des Internets derDinge. Die On-Site-Vorrichtung ist für Analytik und Datenverarbeitungzuständig und kann so die Bandbreite zum zentralen Server verringern.Dennoch bedeutet dieses Ausgleichen der Rechenleistung eineVerlagerung zunehmend leistungsfähigerer Komponenten in entlegeneGebiete. Anwendungen wie Smart-City-Lösungen, petrochemischeEinrichtungen oder Bergbauanlagen sind allesamt schwierigen Wetter-und Temperaturbedingungen sowie Schadstoffbelastungen ausgesetzt.Vor diesem Hintergrund kommt das hochzuverlässige 2666 MT/s DDR4 WTSODIMM zum Einsatz und macht das Internet der Dinge selbt unterrauesten und schwierigsten Umgebungsbedingungen möglich.Sulfidgase stellen in derartigen Umgebungen einen weiterenRisikofaktor dar. Sie entstehen überwiegend durchUmweltverschmutzung, Bergbau oder Öl- und Gasförderaktivitäten undkönnen sich schädigend auf DRAM-Module auswirken. Selbst in geringerKonzentration reagiert das Sulfid mit Silberlegierungen innerhalb derChips und beeinträchtigt die Leistungsfähigkeit, was letztendlich zuProduktversagen führen kann. Berichten zufolge stellt Sulfurierung inDatenzentren, wo parallel zum Lufteinlass auch Schadstoffe aus derUmgebung angesaugt werden, ein schwerwiegendes Problem dar.Samson Chang, VP der Global Embedded and Server DRAM Business Unitvon Innodisk, erklärt: "Wir sind der Überzeugung, dasssulfurierungshemmende Maßnahmen angesichts der weltweit steigendenUmweltverschmutzung eine Notwendigkeit im Industrie- undEmbedded-Bereich darstellen. Aufgrund dessen wird Innodisk ab Juni2018 umfassende Anti-Sulfurierungs-Schutzvorkehrungen für sämtlicheDDR4-Module einführen. Unser Ziel ist es, diese Handlungsweise zueinem neuen Standard werden zu lassen, um den besorgniserregendenTendenzen gewachsen zu sein. Mit diesem Vorhaben wenden wir uns nichtnur den Herausforderungen unserer Kunden zu, sondern übertreffengleichzeitig sämtliche Industrieerwartungen, wodurch unsere Rolle alsweltweit führender DRAM-Anbieter weiter gefestigt wird."Pressekontakt:Yvonne LiuInnodisk Corporation+886 277033000 ext.1515Yvonne_Liu@innodisk.comOriginal-Content von: Innodisk Corporation, übermittelt durch news aktuell