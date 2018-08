Innodisk beschleunigt AIoT auf NVMe PCIe-Geschwindigkeiten

Innodisk geht den ersten Schritt mit der Einführung vonindustriegerechter PCIe Gen3-Speicherung für industrielles AIoT undEdge-Computing mit M.2 SSD-HochgeschwindigkeitTaipei, Taiwan (ots/PRNewswire) - PCIe Gen3 findet endlich Einzugin den industriellen und eingebetteten Markt. Angesichts derNachfrage nach höheren Datenübertragungsgeschwindigkeiten bringtInnodisk sein M.2 NVMe PCIe Gen3×2 3ME2 MLC Solide-State-Laufwerk(SSD) auf den Markt; erhältlich in unterschiedlichenKühlkörper-reduzierten Formfaktoren, die allen Temperaturen zwischen-40 Grad Celsius bis zu 85 Grad Celsius widerstehen, sowie mitGeschwindigkeiten, die bis zu drei Mal schneller als dasdurchschnittliche SATA-Gerät sind.Die Märkte für AIoT sind durch die Anforderungen an dieKompaktheit zur Platzersparnis, an Datenintegrität und Robustheitgeprägt, damit die unterschiedlichen, zum Teil schwierigenUmgebungsbedingungen der Gerätestandorte bewältigt werden können.Enge Räume können auch hohe Temperaturen sowie Probleme bei derWärmeableitung nach sich ziehen.Das neueste M.2-Modul von Innodisk meistert diese Aufgaben aufexzellente Weise. Im Vergleich zu anderen Modulen mit ähnlichenProdukteigenschaften bringt diese neue PCIe SSD 3ME2 eine einfachereWärmeableitung, indem der Energieverbrauch um bis zu 50 % verringertwird. Die SSD ist sowohl im Formfaktor 2280 als auch 2242 erhältlichund durch das auf die Industrie ausgerichtete Design ist dieDatenintegrität leicht zu handhaben - mithilfe derLDPC-Fehlerkorrektur und durchgängigem Datenpfadschutz (ETEP).Außerdem nutzt die SSD reine MLC-Flash-Speicherung ohne SLC-Cacheein, um den zwangsläufigen Geschwindigkeitsabfall zu vermeiden, derbei Auffüllung des Cache entsteht. Da dieses Problem in seinerGesamtheit vermieden wird, liefert der ursprüngliche MLC-Flashkontinuierlich stabile und hohe Geschwindigkeiten während seinergesamten Lebensdauer.C. C. Wu, Vice President der Innodisk Corporation, weist daraufhin, dass Innodisk durch die Bereitstellung dieser integriertenLösung die führende Position im Markt einnimmt. Die neueHochgeschwindigkeits-PCIe SSD 3ME2 steht mit einer Auswahl an hohenKapazitäten zur Verfügung; gleichzeitig bietet InnodisksCloudmanagement-Plattform iCAP(TM) vielseitig anpassbare Funktionenund kann in eine enorme Anzahl von mehrschichtigenEdge-Computing-Geräte integriert werden, unter anderem in Sensoren,Gateways und Hubs. Mit Blick auf die zukünftigeEdge-Computing-Architektur mit mehreren Ebenen bietet Innodisk denumfangreichsten Schub für IoT. Weitere Produktinformationen findetman unter: https://www.innodisk.com/en/products/flash-storage/m2-sata/M2_P42_3ME2Pressekontakt:Benjamin Jokela, +886-2-7703-3000 Durchw. 1516Benjamin_Jokela@innodisk.comYvonne Liu, +886-2-7703-3000 Durchw. 1515Yvonne_Liu@innodisk.comInformationen zu InnodiskInnodisk, das zu Forbes' Asia's 200 Best Under A Billion-Unternehmenzählt, ist ein dienstleistungsorientierter Anbieter vonFlash-Speicher, DRAM-Modulen und eingebetteten Peripherieprodukten fürindustrielle Anwendungen. Innodisk, das 2005 gegründet wurde undseinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan, hat, unterstützt Kunden weltweitdurch technische Support- und Vertriebsteams auf dem gesamten Globus.Original-Content von: Innodisk Corporation, übermittelt durch news aktuell