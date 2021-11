Innocan Pharma wird auf der Lift & Co. Expo am 19. November 2021 an einer Podiumsdiskussion zum Thema Unternehmenswachstum teilnehmen

Quelle: IRW Press

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – (15. November 2021) – Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTC:INNPF) (das „Unternehmen“ oder „Innocan“) freut sich bekannt zu geben, dass CEO Iris Bincovich am Industry Day Main Panel auf der Lift & Co. Expo am 19. November 2021 in Toronto teilnehmen wird. Bei der Podiumsdiskussion mit dem Titel „Business Growth Update: ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung