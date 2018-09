InnoTrans zeigt sich auch 2018 als Motor der Bahnbranche (FOTO)

Berlin (ots) -- Über 160.000 Besucher- Hohe Zufriedenheit bei Ausstellern und Fachbesuchern- Rund 12.000 Privatbesucher bei Publikumstagen- AusstellerstimmenDie Schiene boomt - das zeigt die erfolgreiche Bilanz derInnoTrans 2018. Nach vier Messetagen schloss die internationaleLeitmesse für Verkehrstechnik am 21. September ihre Tore. Zurückbleiben hochzufriedene Aussteller und Fachbesucher. Auf dem komplettbelegten Berliner Messegelände präsentierten 3.062 Aussteller aus 61Ländern das gesamte Produkt- und Service-Repertoire derMobilitätsbranche. Mit dabei: über 400 Innovationen, 155Weltpremieren und 155 Fahrzeuge. Alternative Antriebe, batterie- undbrennstoffzellenbetriebene Züge und Elektrobusse für den Stadtverkehrgehörten zu den Top-Themen der Messe.161.157 internationale Messegäste kamen in die deutscheHauptstadt, um sich an den Fachbesuchertagen über das umfangreicheBranchenangebot zu informieren. 153.421 davon waren Fachbesucher aus149 Ländern. Die Publikumstage lockten am Wochenende noch einmal rund12.000 Privatbesucher auf das Gleis- und Freigelände der InnoTrans.Länderübergreifend: InnoTrans verbindet MärkteDie InnoTrans wurde in diesem Jahr ihrem Ruf als internationalerBusiness-Hotspot und Wirtschaftsmotor der Branche wieder einmal mehrals gerecht. Rafael Santana, Präsident und CEO von GE Transportation,meldete beispielsweise einen Abschluss mit der kasachischen EisenbahnKazakhstan Temir Zholy (KTZ), die 300 Rangierlokomotiven bestellthat. Siemens Mobility und die Deutsche Bahn wollen bei der Umsetzungneuer Ideen für das Reisen in der Bahn zusammenarbeiten. Für Siemensunterzeichneten auf der InnoTrans 2018 Sabrina Soussan, CEO vonSiemens Mobility, Sabina Jeschke, DB-Vorständin für Digitalisierungund Technik sowie Dr. Jörg Sandvoß, Vorstandsvorsitzender der DBRegio AG, eine entsprechende Vereinbarung.Auch die deutsche und die chinesische Bahnindustrie wollen imSchienenverkehr für Metropolen eng kooperieren. Der Präsident desVerbands der Bahnindustrie in Deutschland (VDB), Volker Schenk, undder Executive Vice President der China Association of Metros, ZhouXiaoqin, unterzeichneten auf dem Messegelände eine "Absichtserklärungzur chinesisch-deutschen Kooperation im Stadtschienenverkehr". Sieumfasst die gemeinsame Abstimmung bei Planung, Bau, Konstruktion undStandardisierung von Schienenverkehrsmitteln in Metropolregionen.Positive Ergebnisse sorgen für gute Stimmung bei AusstellernLaut einer repräsentativen Umfrage stellten Aussteller undFachbesucher der InnoTrans ein durchweg positives Zeugnis aus. Rund90 Prozent der Fachbesucher zeigten sich mit dem geschäftlichenErfolg ihres Messebesuchs hochzufrieden und würden den Besuch derMesse weiterempfehlen. Jeder zweite Fachbesucher gab an, in seinemUnternehmen eine leitende Position auszuüben. 56,4 Prozent derFachbesucher reisten aus dem Ausland an. Besonders starkes Interesseverzeichnete die Messe bei Fachbesuchern aus der Region Süd-, Ost-und Zentralasien. Etwa jeder fünfte ausländische Messegast stammt ausdieser Region.Neun von zehn Ausstellern erwarten ein positives Nachmessegeschäftund kündigten an, sich an der nächsten InnoTrans beteiligen zuwollen. Die Weiterempfehlungsbereitschaft auf Ausstellerseite lag beiüber 90 Prozent. Die hohe Anzahl der von Ausstellern gemeldetenGeschäftsabschlüsse korrespondiert mit der Rückmeldung derFachbesucher auf der Messe.Mehr Komfort für Passagiere, mehr Innovationen für die BrancheZahlreiche Aussteller nutzen das Gleis- und Freigelände derInnoTrans als aufmerksamkeitsstarke Bühne für ihre Weltpremieren.Große Beachtung fand die neue Berliner S-Bahn der Baureihe 484, dieab 2021 im Planbetrieb fahren wird. Hersteller der Fahrzeuge ist einKonsortium der Unternehmen Siemens und Stadler. Die S-Bahn überzeugtmit einer Klimaanlage, einem modernen Fahrgastinformationssystem undmehr Platz für Kinderwagen und Fahrräder. Ein weitererPublikumsliebling war der Ideenzug von DB Regio. Neben einerFitnesskabine, einem Bereich für Powernapping und drehbarenPanoramasesseln bietet das 1:1-Modell eine Kinder-Spielecke.Am ersten Messetag fand die symbolische Schlüsselübergabe für denersten Unimog der neuen Generation mit Doppelkabine und Umrüstung zum2-Wege-Fahrzeug an die Magdeburger Verkehrsbetriebe GmbH & Co. KG(MVB) statt. Mit dem "Voith Rail Engine" präsentierten Voith undLiebherr ihre Motorenneuheit für die Bahnindustrie. Derleistungsstarke und emissionsarme Motor für Schienenfahrzeugeentstand im Rahmen einer Kooperation zwischen den beiden führendenTechnologieunternehmen.Bus Display zeigt Busverkehr von morgenAuf dem Bus Display feierte der neue Trollino 12 von Solaris seinePremiere, der unter anderem durch seinen leisen undumweltfreundlichen Antrieb überzeugt. Insgesamt erfreut sich das 2016eingeführte Bus Display einer großen Beliebtheit. Während imSommergarten zehn Elektrobusse ihre Runden drehten, diskutierten beimDebüt des International Bus Forums die Podiumsteilnehmer engagiertdarüber, wie weit die Einsatzreife von E-Bussen im öffentlichenNahverkehr gediehen ist.InnoTrans Convention - Hochkarätiges Forum für EntscheiderDie InnoTrans Convention, die sich speziell an Entscheiderrichtet, gewinnt für die internationale Leitmesse für Verkehrstechnikimmer mehr an Bedeutung. So berichteten zum Beispiel Fachleute imDesign Forum, wie zeitgemäßes Design und der Wunsch nach langerLebensdauer in Einklang gebracht werden können. Im neuen OnboardHospitality Forum stellte die Deutsche Bahn den Relaunch der DBLounges vor. Mit dem neuen Konzept stieg die Kundenzufriedenheit von69 auf 87 Prozent. Im Dialog Forum waren sich Vertreter ausWissenschaft und Praxis einig, dass die politischen und ökonomischenVoraussetzungen zur Digitalisierung des Schienengüterverkehrs derzeitausnehmend gut sind.HackTrain Hackathon zeigt Innovationspotenzial für die BrancheBeim viertägigen HackTrain Hackathon, der dieses Jahr seineMessepremiere feierte, konnten die rund 80 teilnehmenden Entwicklerzeigen, wie smarte IT-Lösungen die Bahnbranche revolutionierenkönnen. Der erste Preis ging an das dreiköpfige Team "Veggie onRails", das die vom britischen NetworkRail gestellte Aufgabe - Wielässt sich die von Unwettern gefährdete Randbegrünung besserüberwachen? - laut Jury "mit einem großen Verständnis für den Kunden"löste. Das Konzept analysiert kostengünstig die bereits existierendenVideoaufzeichnungen und kombiniert diese mit GPS-Daten und einerWachstumsklassifikation für die Vegetationstypen. Als Preis erhieltjedes Teammitglied einen Reisegutschein im Wert von 600 BritischenPfund (670 Euro). Zweitplatziert wurde das Team "ELB - EfficiencyLess Bureaucracy" mit einem Konzept, das für Ingenieure die Suchenach Informationen mithilfe eines Voice-Systems vereinfachen soll.Das Team "Safety_Eye" belegte den dritten Platz mit einem Alarmsystemaus akustischen, visuellen und tragbaren Signalen, das Gleisarbeiternoch besser schützen soll.Probesitzen in der neuen S-Bahn - großes Interesse anPublikumstagenAm Wochenende kamen bei wechselhaftem Herbstwetter rund 12.000Privatbesucher zu den Publikumstagen, um die 155 ausgestelltenFahrzeuge auf dem Gleis- und Freigelände zu besichtigen. Dazu zähltender Doppelstock-Höchstgeschwindigkeitszug Avelia HorizonTM vonAlstom, eine Rangierlokomotive mit Hybrid AC-Antrieb von CRRCCorporation Limited aus China und die vierachsige DE 18-Lokomotivevon Vossloh Locomotives. Besonderes Interesse zog die neue BerlinerS-Bahn von Siemens/Stadler auf sich. Auch der Ideenzug der DB Regioerfreute sich großer Beliebtheit.Stimmen der Aussteller zur InnoTrans 2018Dr. Ben Möbius, Hauptgeschäftsführer, Verband der Bahnindustrie inDeutschland (VDB):Die InnoTrans 2018 ist spektakulär. Batterie- undWasserstoff-Antriebe, Digitalisierung, Cybersecurity - hier ist dieZukunft der Mobilität startklar. Diese fulminante globale Leitmessezeugt eindrucksvoll von der Innovationskraft unserer Industrie. Wirverschieben die Grenzen des Machbaren für Klimaschutz undKundenqualität rund um den Globus. Ich glaube, die InnoTrans 2018zeigt: Bahnindustrie macht hohen Sinn - und immer mehr Spaß.Philippe Citroën, Generaldirektor des Verbandes der EuropäischenEisenbahnindustrie (UNIFE):Mit jeder neuen Ausgabe erweist sich die InnoTrans als dieweltweit attraktivste Messe für die Bahnindustrie und als diePlattform für Bahnexperten. UNIFE nutzte abermals die Gelegenheit, umdie Ergebnisse der 7. Ausgabe der World Rail Market Study zupräsentieren, um die Zusammenarbeit mit anderen europäischen undinternationalen Interessenvertretern zu unterstreichen, sowie umSchüsselthemen der europäischen Bahnzulieferindustrie wie dieRealisierung von Bahn 4.0, ERTMS, Wettbewerbsfähigkeit,Digitalisierung, Forschung und Entwicklung, sowie Qualität (IRISCertification[TM]) anzusprechen. Ich freue mich bereits auf dienächste Messe im Jahr 2020, die mit Sicherheit die Rekordzahlen von2018 übertreffen wird.Chad Edison, Stellvertretender Verkehrsminister, California StateTransportation Agency (CalSTA):In Kalifornien haben wir, wie in vielen anderen Ländern auch, dieVision, mit einem hochwertigen und schnellen Transportsystem underneuerbaren Energien unseren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren.Der Schienenverkehr bietet uns hier eine große Chance.Auf der InnoTrans werden innovative Schienenfahrzeuge,Versorgungs- und Managementsysteme in konzentrierter Form gezeigt.Sie bietet die Möglichkeiten, sich einen kompakten Überblick undviele Informationen, sehr schnell und in sehr kurzer Zeit zuverschaffen. Hier haben wir die Chance, mit Menschen, die weltweitinnovative Verkehrs- und Techniklösungen entwickeln, ins Gespräch zukommen und sie auf Geschäftsmöglichkeiten in den USA aufmerksam zumachen.Dr. Michael Holzapfel, Leiter Geschäftsbereich Bahn IndustrieEuropa, Schaeffler Technologies AG & Co. KG:Die Bahnindustrie befindet sich in einem Auf- und Umbruch undSchaeffler gestaltet diese Mobilität für morgen aktiv mit. Daskonnten wir dieses Jahr auf der InnoTrans auch am nochmals deutlichgesteigerten Kundeninteresse spüren, das insbesondere unserenDienstleistungen und Servicekonzepten galt. Die InnoTrans bietetimmer wieder eine hervorragende Plattform für den Austausch mitKunden und Geschäftspartnern und 2018 ist das einmal mehr gelungen:Wir konnten konkret zwei zukunftsweisende Kooperationen im Bereichder Digitalisierung besiegeln.Holger Doth, Segmentmanager Road-Rail Vehicles, Daimler AGMercedes-Benz Special Trucks:Das internationale Renommee der InnoTrans macht sie zu einemBranchenevent der Superlative. Wir konnten viele neue Kontakte ausdem In- und Ausland knüpfen und weiter vertiefen. Am Ende der Messeziehen wir eine sehr positive Bilanz. Unsere Gäste zeigten sich vonder Produkt- und Leistungsvielfalt des Unimog beeindruckt. Er gewinntim 2-Wege-Segment immer mehr als flexibles und wirtschaftlichesEinsatzfahrzeug an Bedeutung, ob für Rangierarbeiten oderInstandhaltung der Infrastruktur.Laurent Troger, Präsident, Bombardier Transportation:Zur diesjährigen InnoTrans haben wir unseren neuenUnternehmensauftritt und ein neues Design unter dem Motto "Togetherwe move" präsentiert. Als strategischer Partner von weltweit über 200Städten haben wir auf der InnoTrans die einzigartige Gelegenheit, mitKunden und Entscheidern über deren Mobilitätsherausforderungen sowieunsere hochmodernen Lösungen zu diskutieren, die einen Beitrag zumWachstum von Städten und deren Wirtschaftsentwicklung leisten.Dr. Richard Lutz, Vorstandsvorsitzender, Deutsche Bahn AG:Das starke internationale Interesse für die InnoTrans machtdeutlich: Die Schiene hat eine Schlüsselfunktion für die Gestaltungeiner nachhaltigen Mobilität in unserer Gesellschaft. Mit unseremMesseauftritt haben wir gezeigt: Neue Technologien können dieEisenbahn auf ein höheres Level heben. Mit dem Programm DigitalSchiene Deutschland wird die Deutsche Bahn mehr Kapazität für Zügeschaffen und die Zuverlässigkeit steigern.Peter Jenelten, Executive Vice President Marketing & Sales,Stadler Rail Group:Wenn die InnoTrans als Deadline mit den Worten gesetzt wird:'Dieser Zug hat bis zur InnoTrans fertig zu sein!', dann gibt es keinZurück mehr. Dann musst du das schaffen.Andreas Busemann, Vorsitzender des Vorstands, Vossloh AG:Die InnoTrans war erneut der ideale Ort für intensive,vielversprechende und richtungsweisende Diskussionen über innovativeTechnologien in der Bahninfrastruktur. Dabei sehen wir bei Vosslohdie Möglichkeiten der Digitalisierung als Schlüssel, bei dereffizienten Nutzung und Instandhaltung der investitionsintensivenBahninfrastruktur viel höhere Niveaus zu erreichen. Unsere Kunden undFachbesucher haben, so scheint mir, nur darauf gewartet, mit unsdarüber zu sprechen, weil sie wissen, dass wir die Physik derFahrbahn verstehen. Neben den richtigen Themen haben wir auch mitinnovativen Produkten den Nerv unserer Kunden getroffen.Sabrina Soussan und Michael Peter, CEOs, Siemens Mobility GmbH:Die InnoTrans 2018 war für uns außerordentlich erfolgreich. Wirsprachen mit vielen Kunden über gemeinsame Projekte, was uns ebensoinspiriert wie bestätigt hat und wir erfuhren enormes Interesse anunseren Produkten. Im Zentrum steht dabei die Digitalisierung, mitder wir es Betreibern weltweit ermöglichen, Züge und Infrastrukturintelligent zu machen, nachhaltige Wertschöpfung über den ganzenLebenszyklus zu generieren, den Fahrgastkomfort zu verbessern, unddie Verfügbarkeit zu garantieren.Dr.-Ing. Roland Leucker, Geschäftsführer, Studiengesellschaft fürTunnel und Verkehrsanlagen (STUVA):Auch die diesjährige InnoTrans hat wieder gezeigt, dass derTunnelbau bei Eisenbahninfrastrukturen eine große Rolle spielt.Deutlich wurde dies an dem großartigen Zuspruch, den das Tunnelforumder STUVA erlebte.Klaus Deller, Vorsitzender des Vorstands der Knorr-Bremse AG:Die InnoTrans 2018 stand bei Knorr-Bremse im Zeichen derMegatrends unserer Zeit, Urbanisierung, Digitalisierung undÖko-Effizienz. Für uns ist die Messe die ideale Plattform zumAustausch mit unseren weltweiten Kunden, um konkrete Lösungen zurElektrifizierung und Konnektivität von Systemen in der Bahnindustriezu besprechen. Wir haben unsere Agenda auf die Themen Nachhaltigkeitund Technologie konzentriert und damit das Interesse der Besuchervoll getroffen. Das zeigen zwei beispielhafte Projekte: UnsereTochter Kiepe Electric hat auf der InnoTrans mit der Deutschen Bahneinen Vertrag zur Erprobung der CO2 -basierten Klimaanlageabgeschlossen. Darüber hinaus war die Düsseldorfer Rheinbahn beiKnorr-Bremse zu Gast und hat als einer der ersten Verkehrsbetriebeweltweit die digitale Plattform iCOM von Knorr-Bremse implementiert.iCOM überwacht als zentrale Datendrehscheibe die Zustände vonSchienenfahrzeugen und hilft Betreibern, eine vorausschauende undkostengünstigere Wartung einzuführen.Dr. Heike van Hoorn, Geschäftsführerin, Deutsches Verkehrsforum(DVF):Auch dieses Jahr waren wir als DVF mit unserem Dialog-Forum aufder InnoTrans sehr erfolgreich vertreten. Das Thema "NeueMobilitätsdienste plus Bus und Bahn - Wie verändert dieDigitalisierung den öffentlichen Verkehr?" hat über 200 Besucher insPalais am Funkturm gelockt. Das lag zum einen an der hochkarätigenBesetzung unseres Podiums, aber natürlich auch am Fachpublikum. Esgibt keine bessere Möglichkeit, solche Themen so gezielt zuplatzieren und die richtige Zielgruppe zu treffen als auf derInnoTrans!Jürgen Fenske, Präsident, Verband Deutscher Verkehrsunternehmen(VDV):Die InnoTrans als weltweit führende Messe für Verkehrstechnik hatin diesem Jahr mit mehr als 3.000 Ausstellern und vielenverschiedenen technischen Innovationen im Schienenverkehr bewiesen,dass der öffentliche Verkehr mit Bus und Bahn immer stärker anBedeutung gewinnt. Mehr als 10 Milliarden Fahrgäste nutzen jährlichdas Nahverkehrsangebot in Deutschland. Bei den politischenEntscheidern, die auch stark auf der InnoTrans vertreten waren, istdie zentrale Rolle des öffentlichen Verkehrs für Klimaschutz undLuftreinhaltung bereits weitgehend angekommen. Die Messe hat nocheinmal gezeigt, dass der öffentliche Personen- undSchienengüterverkehr effizient, modern und nachhaltig ist - undweiter wachsen kann, wenn die politischen Rahmenbedingungenkonsequent auf innovative und umweltfreundliche Mobilitätsangeboteausgerichtet werden.Olaf Zinne, Geschäftsführer Fachverbände Elektrobahnen und-fahrzeuge, Fahr- und Freileitungsbau, Zentralverband Elektrotechnik-und Elektronikindustrie (ZVEI):Auf der InnoTrans 2018 war das große Thema - neben alternativenAntrieben - die Digitalisierung. Bei fahrerlosem Betriebbeispielsweise und vorausschauender Wartung hat die deutscheMobilitätsindustrie ihre Innovationskraft demonstriert -Technologien, bei denen die Elektroindustrie im Führerstand sitzt.Die InnoTrans hat eindrucksvoll ihre Stellung als Leitmesse derBranche bestätigt.Marcin Napierala, Internal Communication Manager, Solaris Bus &Coach S.A.:Solaris hat seine sechste InnoTrans erfolgreich abgeschlossen. Mitimmer größerem Fokus rund um Elektromobilität ist die Berliner Messebester Treffpunkt für Kunden und Zulieferer. Solaris stellte indiesem Jahr zwei Fahrzeuge im sonnigen Sommergarten Bus Display vor.Einen Elektrobus der Urbino-Familie und - als Weltpremiere - einenSolaris Trollino 12 Oberleitungsbus. Beide Fahrzeuge, so wie derFirmenstand im CityCube erfreuten sich an einem enormen Interesse,was ein guter Maßstab einer gelungenen Messe ist.Claus-Peter Spille, Geschäftsbereichsleiter für Luftfeder- undLuftdämpfungssysteme bei Continental:Mit unseren innovativen Lösungen aus einer Hand bedienen wirTrends und Treiber wie Brandschutz, geringe Geräuschemission oderAnwendungen für eine digitale Vernetzung. In dieser Hinsicht bot unsdie InnoTrans eine hervorragende Plattform, unseren in- undausländischen Kunden unsere neuesten Entwicklungen und Projektevorzustellen.Dr. Christoph Hoppe, Vorsitzender der Geschäftsführung, ThalesDeutschland:Die InnoTrans 2018 hat es wieder bewiesen - sie ist die weltweitbedeutendste Leitmesse für Verkehrstechnik. Thales hat als Top-Playerder Branche hier seine nationalen und internationalen Kundengetroffen, politische Stakeholder begrüßt und viele gute Gesprächegeführt. Unser Thema war "Leading the Digital Mobility". Wir konntendem Publikum in Berlin zeigen, wie wir uns die Zukunft sichererMobilität vorstellen. Wir konnten zeigen, wie unsere Technologiendabei helfen, die Welt ein Stück sicherer zu machen. 