InnoTrans 2018: Zufriedene Fahrgäste - dank Travel Catering und Comfort Services

Berlin (ots) - Wer reist, lässt sich gern verwöhnen - egal, obprivat oder dienstlich per Bahn oder Bus unterwegs. Wie wichtigTravel Catering und Comfort Services für die Kundenzufriedenheitsind, wird der gleichnamige Ausstellungsbereich im Segment Interiorsauf der InnoTrans 2018 zeigen. Mehr als die Hälfte der fachbezogenenAussteller in Halle 1.1 kommen in diesem Jahr aus dem Ausland. FünfFirmen feiern auf der Weltleitmesse für VerkehrstechnikAusstellerpremiere. Branchengrößen wie Kaelis, LSG, Rex-Royal, MULTIRAIL und Italcarrelli nutzen die exklusive Gelegenheit, demweltweiten Fachpublikum ihre neuesten Produkte und Services vom 18.bis 21. September 2018 auf dem Berliner Messegelände vorzustellen.Interessant und attraktiv für Besucher: Nach dem großem Zuspruchvor zwei Jahren ist auch diesmal wieder entlang der teilnehmendenAussteller des Bereichs "Travel Catering und Comfort Services" einespezielle Rundgangs-Route geplant.Servierwagen mit integrierter Espresso-Kaffeemaschine"Wie wir dies in den vergangenen Jahren auf der Messe bereitsbegonnen haben", erläutert Mario Lopez, General Manager vonItalcarrelli, "möchten wir den wichtigsten Caterern im Bahnbereichauf der InnoTrans einen Komplett-Service vorstellen. Das betriffteinen Trolley für Züge mit innovativen Materialien und einerintegrierten, leicht entnehmbaren Espresso-Kaffeemaschine, die voneiner neuartigen Lithium-Batterie angetrieben wird. DieKundenzufriedenheit steht für Lopez an erster Stelle: "Wir möchten zueinem besseren Service an Bord beitragen, denn Reisende wollen sichwie zuhause fühlen und ihre Fahrt genießen."Forum für Bordkomfort-SpezialistenZu den Veranstaltungs-Höhepunkten für Bahnbetreiber und Expertenfür Fahrgastkomfort wird am 19. September das neue OnboardHospitality Forum im CityCube Berlin zählen. Organisatoren sind dasOnboard Hospitality Magazine und die International Rail CateringGroup (IRCG). Die Forumsteilnehmer können sich über relevanteMarktdaten, neue Möglichkeiten der bordeigenen Gastronomie sowie übervisionäre Ideen auf diesem Gebiet informieren und austauschen. Zu denReferenten zählen beispielsweise Simon Pont, CEO von ECR RetailSystems, Claire Ansley, Customer Experience Director bei VirginTrains East Coast, und Manoj Pridhanani, Creative Manager bei Kaelis,sowie Vertreter von Eurostar, RG und der Deutschen Bahn."Catering- und Kunden-Services in Zügen und in Lounges helfen denBahnbetreibern bereits, jährlich Millionen von neuen Fahrgästenanzuziehen, die sonst auf der Straße oder in der Luft reisen würden",so IRCG-Vorsitzender Roger Williams. Das Onboard Hospitality Forumbiete allen, die an der Verbesserung des Fahrgast-Erlebnissesarbeiten, die Möglichkeit, von Branchenexperten die neuesten Trends,Innovationen, Designs und Ideen zu erfahren, erläutert Williams. Undergänzt: "Dadurch lassen sich die Kundenzufriedenheit, die Loyalitätund wiederholtes Reisen per Bahn steigern."Über die InnoTransDie InnoTrans ist die internationale Leitmesse fürVerkehrstechnik, die alle zwei Jahre in Berlin stattfindet. 137.391Fachbesucher aus 119 Ländern informierten sich auf der jüngstenVeranstaltung bei 2.955 Ausstellern aus 60 Ländern über dieInnovationen der globalen Bahnindustrie. Zu den fünf Messesegmentender InnoTrans zählen Railway Technology, Railway Infrastructure sowiePublic Transport, Interiors und Tunnel Construction. Veranstalter derInnoTrans ist die Messe Berlin. Die 12. InnoTrans findet vom 18. bis21. September 2018 auf dem Berliner Messegelände statt. MehrInformationen stehen online unter www.innotrans.de bereit.Pressekontakt:InnoTransDaniela GäbelPressesprecherin InnoTransMessedamm 2214055 Berlingaebel@messe-berlin.dewww.innotrans.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell