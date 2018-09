InnoTrans 2018: Schienen-Hightech für Jung und Alt an den Publikumstagen (FOTO)

Berlin (ots) -Bahnbegeisterte aus allen Altersklassen kennen am Wochenende nurein Ziel: das Gleis- und Freigelände der InnoTrans 2018. Am 22. und23. September kommen alle großen und kleinen Bahn-Fans voll und ganzauf ihre Kosten. Insgesamt 145 Fahrzeuge - und damit so viel wie niezuvor - können bestaunt, bewundert, besichtigt und nicht zuletzt auchfotografiert werden. Hinzu kommen vielfältigsteInformationsmöglichkeiten, spannende Aktionen und besonderePräsentationen rund um das Thema Bahn sowie musikalische Unterhaltungund Gewinnspiele. Und auch Dampflok "Emma" ist wieder mit von derPartie und lädt als beliebtes Fotomotiv zum Mitfahren ein.Schienen-Hightech von A bis ZDas Spektrum der ausgestellten Fahrzeuge reicht von A wieAuto-Transportwagen über M wie Metro und S wie Schienen-Fräszug bis Zwie Zweiwege-Fahrzeug. Zu den Exponat-Highlights auf denbeeindruckenden 3.500 laufenden Schienen-Metern zählen zum Beispielinnovative Doppelstock- und Reisezugwagen, Lokomotiven mit Elektro-und Hybridantrieb, Spezialfahrzeuge für Gleisbau und Instandhaltungsowie Straßenbahnen, Trieb- und Regionalzüge. Einige Fahrzeuge werdender Öffentlichkeit weltweit zum ersten Mal präsentiert. Dazu zählenbeispielsweise das neue Switch Inspection and Measurement-Fahrzeugvon Eurailscout aus den Niederlanden, die vierachsige,diesel-elektrische Rangierlokomotive von GMEINDER LOKOMOTIVEN ausMosbach für den schweren Rangierdienst, derDoppelstock-Höchstgeschwindigkeitszug Avelia HorizonTM desfranzösischen Herstellers Alstom, eine Rangierlokomotive mit HybridAC-Antrieb von CRRC Corporation Limited aus China, der PlattformwagenTransANT - Less weight - more freight - von ÖBB aus Österreich unddie neue vierachsige DE 18-Lokomotive von Vossloh Locomotives ausKiel mit erheblich geringeren Abgas-Emissionen.DB Ideenzug & die neue S-Bahn für BerlinEin Publikumsmagnet wird sicher auch der Ideenzug von DB Regio amEingang Süd, der zur InnoTrans 2018 ebenfalls erstmals der größerenÖffentlichkeit vorgestellt wird und in Form eines begehbaren1:1-Doppelstockwagen-Modells den Regionalverkehr der Zukunfteindrucksvoll erlebbar macht. Weltpremiere feiert ebenso der ersteHalbzug der DB-Baureihe 484 der neuen S-Bahn für Berlin undBrandenburg vom Herstellerkonsortium Siemens/Stadler, der auf demGleis- und Freigelände zu besichtigen ist. NebenFahrzeugpräsentationen bietet die Deutsche Bahn auf dem Messegeländewieder ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Aktionen undMitmach-Angeboten für Jung und Alt.Graffitientfernung, Praxisübungen und SpielzeugeisenbahnSo zeigt DB Services an den Publikumstagen bei Live-Vorführungen,wie Graffitis effizient entfernt werden. DB Sicherheit gewährt unteranderem Einblick in den Alltag der Sicherheitskräfte, führtpraktische Situationstrainings vor und informiert über das Berufsbild"Fachkraft für Schutz und Sicherheit". Über spezielle Themeninformieren Regio Tec, erfahrener und erfolgreicher Anbieter vonSpezialfahrzeugen, und EULYNX, eine europäische Initiative von zwölfEisenbahn-Infrastrukturunternehmen zur Standardisierung vonSchnittstellen und Elementen der Leit- und Sicherungstechnik.Attraktion für die jüngsten Bahn-Fans ist die große, begehbareSpielzeugeisenbahn mit dem DB Regio-Netz von Berlin und Brandenburg.Informationsvielfalt im DB PavilionIm DB Pavillon stellen sich das Busunternehmen BEX, DB RegioNordost als größter Anbieter im Schienen-Personennahverkehr in Berlinund Brandenburg sowie die Usedomer Bäderbahn (UBB) vor, die imNordosten Deutschlands integrierte Verkehrsangebote aus Bus und Bahnanbietet. DB Netz informiert über aktuelle Großbauvorhaben in und umBerlin sowie über das Zukunftsprogramm "i2030". Ebenso erhalten dieBesucher jede Menge interessante Informationen über die Aktivitätender Deutschen Bahn auf dem Weg zum Umweltvorreiter. Interessiertekönnen mittels Zugsimulator App selbst einmal energieeffizientesFahren am Bildschirm ausprobieren und anschließend an der Foto-Boxihre Erinnerungsfotos mit nach Hause nehmen. Und nicht nur Sammlerkommen bei dbresale auf ihre Kosten, wo es ausrangierteOriginalstücke der Deutschen Bahn zu erwerben gibt.Tag der Eisenbahnerinnen und Eisenbahner am 23. SeptemberAm 23. September, dem "Tag der Eisenbahnerinnen und Eisenbahnerauf der InnoTrans", stellen sich unter anderem der BerlinerKonzernbevollmächtigte und weitere Führungskräfte der DB AG denFragen der Besucher. In den Talkrunden zu Bahnthemen aus der Regiongeht es um aktuelle Verkehrs- und Serviceangebote im Personenfern-und -nahverkehr, um Umweltschutz und Bauprojekte sowie umAusbildungsberufe am Beispiel von DB Sicherheit und DB Services.Das Gleis- und Freigelände der Messe Berlin ist amPublikums-Samstag und -Sonntag (22./23.09.) jeweils von 10.00 bis18.00 Uhr für jedermann geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsenenur drei Euro, Kinder unter 14 Jahren zahlen nichts. Tickets gibt esam Eingang Messe Süd, der sich an der Jafféstraße unmittelbar amS-Bahnhof Messe Süd befindet. Ein kostenfreier Shuttle fährt dieBesucher vom Olympischen Platz bequem zum Ausstellungsgelände undzurück.