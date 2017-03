InnoLight Technology meldet Massenfertigung von 17 100G QSFP28-Produkten und Einführung von 400G OSFP auf OFC 2017

Suzhou, China und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) -InnoLight Technology, der führende Anbieter von optischenTransceivern für das Cloud-Computing der nächsten Generation, hatheute die Massenfertigung einer komplette Palette an QSFP28-Produktenbekanntgegeben. Darüber hinaus hat InnoLight auf der OFC 2017 dieVerfügbarkeit des branchenweit ersten 400G OSFP angekündigt.Angesichts des Zusammenlaufens von Telekom-, Mobil-, Enterprise-und Rechenzentrumnetzwerken in die Cloud-Netzwerkarchitektur ist dieNachfrage nach allgemein verfügbarer hoher Brandbreite undkostengünstiger optischer Datenübertragung explosionsartig gewachsen.100G QSFP28 hat sich zum De-facto-Standard bei optischen Kopplern fürCloud-Netzwerke entwickelt. Auf $/Gbit-Basis ist 100G QSFP28kosteneffektiver als 10G SFP+ und 40G QSFP+, teilweise mit großemVorsprung. Aufgrund dieses unerreichten Preis-Leistungs-Verhältnisseswird QSFP28 in der Branche immer beliebter. Um diesem rapiden Wandelgerecht zu werden, hat InnoLight das branchenweit beste Angebot anoptischen QSFP28-Kopplern vorgestellt:- QSFP28 SR4 - QSFP28 eCWDM4- QSFP28 eSR4 - QSFP28 CLR4- QSFP28 AOC - QSFP28 LR4 (Ethernet)- QSFP28 bis 4X25G SFP28 AOC - QSFP28 LR4 (duale Raten)- QSFP28 PSM4 - QSFP28 LR4 (nur Receive)- QSFP28 CWDM4 - QSFP28 ER4-LiteInsgesamt stellt InnoLight derzeit 17 QSFP28-Teile inMassenfertigung her.Der nächste Meilenstein nach 100G lautet 400G. Um die Erweiterungauf 400G zu ermöglichen, wird InnoLight auf der diesjährigen OFC inLos Angeles den branchenweit ersten optischen 400G OSFP-Kopplervorstellen und live vorführen."Die 4X-Architektur hat sich als kosteneffektivste optischePlattform für die optische Datenübertragung mit hoher Bandbreitegezeigt. Diese Plattform hat sich sowohl bei 40G als auch bei 100Gzur bevorzugten Lösung entwickelt. Wir erwarten, dass diese Plattformbei 400G an ihren Erfolg anknüpft, entweder in einer 4x50Gx2- oder4X100G-Architektur. InnoLight arbeitet mit Hochdruck an derEntwicklung von 400G für die Baugrößen OSFP und QSFP-DD und wird auchzukünftig optische Transceiver mit dem branchenweit bestenPreis-Leistungs-Verhältnis anbieten", sagte Osa Mok, Chief MarketingOfficer von InnoLight Technology.Informationen zu InnoLightInnoLight Technology entwirft, produziert und vermarktet optischeHochgeschwindigkeits-Transceiver, die eine rapide Erweiterung derBandbreite für die Cloud-Netzwerke der nächsten Generationermöglichen. Seine Lösungen bieten herausragende technischeLeistungsmerkmale, ein überzeugendes Werteversprechen und einevorteilhafte Markteinführungszeit -- entscheidende Aspekte für dasnachhaltige Wachstum von Cloud-Rechenzentren.www.innolight.comPressekontakt:Sunny Wei+86-512-8666-9288Osa Mok+1-408-216-8889Original-Content von: InnoLight Technology Corporation, übermittelt durch news aktuell