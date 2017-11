InnoLab der RTL Journalistenschule zu Nachrichten-Anwendungen

Köln (ots) - Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr veranstaltetedie RTL Journalistenschule ein InnoLab. Beim ersten InnoLab lag derSchwerpunkt auf Bewegbild, dieses Mal fokussierten die Schüler derRTL Journalistenschule gemeinsam mit Produktmanagern,Softwareentwicklern sowie Grafikern der Mediengruppe RTL Deutschlanddie Nachrichten.Am 27. Oktober präsentierten vier Teams ihre Prototypen vor einerJury aus leitenden Mitarbeitern aus den Unternehmen der MediengruppeRTL Deutschland. Die App "Newsvoice" überzeugte die Digitalexpertenund wurde zum Siegerprodukt gekürt. Mit "Newsvoice" werdenNachrichtenbrennpunkte geografisch dargestellt und man erhält nähereInformationen zu den einzelnen "Brennpunkten" über verschiedeneDarstellungsformen wie Text, Audio und Video. Erneut nahm derDesign-Thinking-Ansatz eine wichtige Rolle bei der Teamfindung,Ideenausarbeitung und Optimierung der Prototypen ein. Er wird auch imSilicon Valley eingesetzt, um Produkte an die Wünsche und Bedürfnisseder Zielgruppe anzupassen. Der Nutzer steht bei diesem Ansatz imVordergrund. So hieß es für die vier Teams des InnoLab: Raus in dieWelt! Sie stellten ihre ersten Ideen den Kölnern vor und traten mitihnen in den Dialog, um ihre Ansprüche an eine Nachrichten-App zuanalysieren und zu verstehen.Eva Messerschmidt, Ressortleiterin Sales and Digital Products bein-tv: "Es ist eine große Herausforderung die junge Zielgruppe mitunseren Nachrichtenangeboten zu erreichen. Dieser Herausforderungstellen wir uns unter anderem mit dem InnoLab. DerDesign-Thinking-Ansatz macht es möglich, Ideen in ganz engemAustausch mit der Zielgruppe zu entwickeln. So können wir ihreAnsprüche verstehen und unsere Angebote optimal darauf ausrichten.Die Teams haben tolle Produkte entwickelt, die für unsvielversprechend klingen und umsetzbar sind."Anhand der Befragung erstellte jedes Team eine "Persona", auf diesie ihr Produkt optimal zuschnitten. Hand in Hand wurde an demProdukt und einer Präsentation der Ideen gearbeitet. Am dritten Tagstanden bereits die ersten Prototypen der Apps bereit. Mit diesenPrototypen ging es wieder auf die Straße, um sie potenziellen Nutzerzu präsentieren. Mit dem Feedback der potenziellen Nutzer im Gepäckwurde in einem Kölner Loft, das als Produktschmiede diente, nocheinmal an den Apps gefeilt.Leonhard Ottinger, Geschäftsführer der RTL Journalistenschule undInitiator des InnoLabs: "Am Anfang steht eine Aufgabenstellung undnach vier Tagen haben wir vier innovative und absolut marktfähigeProdukte. Das kann das InnoLab leisten, weil die Teams durch dasvernetzte Arbeiten Weitsicht bewiesen und ihr Produkt immer wiederhinterfragt haben. Wichtig ist dafür auch, dass sie ihre gewohnteArbeitsumgebung verlassen, um eine neue, kreative Atmosphäre zuschaffen."Neben der Sieger-App "Newsvoice" gibt es die Apps "Newcato", miteinem personalisierten und regionalen Newsfeed, bei dem der User Teilder Berichterstattung werden kann, "Newswipe", die bekannte SocialMedia-Features vereint und Wissen anhand von Quizfragen festigt und"Paulas n-tv", wo Nachrichten in Dashboard-Form einen Überblick überaktuelle Geschehnisse geben und ein immer tieferes Einsteigen in einThema ermöglicht wird.Pressekontakt:Carolin ZehrerUnternehmenskommunikation Mediengruppe RTL DeutschlandTelefon: +49 221-45 67 42 04carolin.zehrer@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: Mediengruppe RTL Deutschland, übermittelt durch news aktuell