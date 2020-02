InnoGames steigert Umsatz 2019 auf 190 Millionen EUR / Online-Spiele-Entwickler und -Publisher wächst nach 13 Jahren am Markt nachhaltig weiter (FOTO)

Hamburg (ots) - InnoGames, Deutschlands führender Entwickler und Publisher vonMobile- und Online-Spielen, hat heute Kennzahlen für das Jahr 2019bekanntgegeben. Im Einklang mit der Entwicklung der letzten 13 Jahre istInnoGames erneut gewachsen. Die Umsätze des Unternehmens für das zurückliegendeJahr betragen 190 Millionen EUR. Das Wachstum wurde vor allem von den mobilverfügbaren Spielen vorangetrieben. Dort lagen die Zuwächse bei 14 Prozent.Damit tragen die Umsätze über Apps nahezu 50 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Wiein den Vorjahren hat InnoGames erneut Effizienz und Nachhaltigkeit bewiesen. DieEBITDA Marge lag 2019 bei 26 Prozent.Mit fortlaufenden inhaltlichen Updates und operativen Verbesserungen war vorallem das führende Strategie-Spiel Forge of Empires wesentlicherWachstumstreiber für den Unternehmenserfolg. Elvenar und InnoGames' Klassikerwie Die Stämme trugen ebenfalls erheblich zur nachhaltigen Entwicklung bei.Insbesondere Die Stämme konnte 2019 ein neues Rekordjahr verbuchen und erreichteein Plus von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Weitere Meilensteine fürInnoGames waren 2019 der Gesamtumsatz von Forge of Empires in Höhe von 500Millionen EUR seit dem Launch des Spiels sowie der Portfolio-Gesamtumsatz von 1Milliarde EUR seit der Gründung des Unternehmens."Nach mehr als 13 Jahren wächst InnoGames nachhaltig weiter. Ich danke allenSpielern, unseren Mitarbeitern und jedem, der zu diesem Erfolg beigetragen hat,für ihre Loyalität und Unterstützung", kommentiert Hendrik Klindworth, CEO undMitgründer von InnoGames. "Wir sind besonders stolz auf den anhaltenden Erfolgunserer etablierten Spiele, den wir mit einer starken Kombination aushervorragendem Spielbetrieb, unserem datengetriebenen Ansatz und effizientenMarketing-Aktivitäten erreicht haben. 2020 werden wir unsere nachhaltigeStrategie mit unseren Live-Games fortsetzen und die Entwicklung aufregenderneuer Spiele mit optimierten Prozessen vorantreiben."Umfassende Live Operations, verbesserte Spiele-Features sowie optimierteMechaniken bei den Events der Titel sorgten auch 2019 im gesamten Portfolio vonInnoGames für Wachstum. Das neue Multiplayer-Feature in Forge of Empires, dieGilden-Gefechte, wird bereits von etwa 40 Prozent der aktiven Spieler genutzt.Auch neben den Spielen gab es zahlreiche operative Verbesserungen. OptimierteCustomer Relationship Maßnahmen sorgten durch neue und effektivere Kampagnen für58 Prozent Wachstum in dieser Kategorie gegenüber 2018. Das Marketingprofitierte von erfolgreichen Entwicklungen bei der Automatisierung auf Kanälenwie Facebook und Google und konnte neue Partnerschaften und Kooperationenetablieren.Im Einklang mit vorangegangenen Jahren waren auch 2019 die USA, Deutschland undFrankreich die wichtigsten Märkte für InnoGames. In den USA betrug das Wachstumder mobilen Umsätze neun Prozent, während dieser Anteil in Deutschland undFrankreich um 20 beziehungsweise 21 Prozent gesteigert wurde, was diefortlaufenden operativen Verbesserungen des Unternehmens im vergangenen Jahrunterstreicht.Über InnoGamesInnoGames ist Deutschlands führender Entwickler und Publisher von Mobile- undOnline-Spielen. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg ist vor allem für Forge ofEmpires, Elvenar und Die Stämme bekannt. InnoGames' gesamtes Portfolio umfasstsieben Live-Spiele und mehrere Mobile-Games in der Produktion. Als Hobbygestartet beschäftigt InnoGames heute mehr als 400 Mitarbeiter aus über 30Nationen, die das Ziel verfolgen, einzigartige Spiele zu schaffen, die Spielernaus der ganzen Welt jahrelangen Spielspaß bieten.Pressekontakt:Peter MeyenburgHead of PRTelefon: +494078893350Handy: +4915144349840peter.meyenburg@innogames.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/79624/4513566OTS: InnoGames GmbHOriginal-Content von: InnoGames GmbH, übermittelt durch news aktuell