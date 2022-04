InnoCan Pharma-Aktie: Der übergeordnete Trend scheint zu halten, die Ungewissheit bleibt!

Bei InnoCan Pharma schreitet die Entwicklungsarbeit munter voran. Vor einigen Tagen hat das kanadisch-israelische Biotechunternehmen einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur klinischen Forschung am Menschen erreicht. In einer Mitteilung gab die Firma den Abschluss der physikalisch-chemischen Charakterisierung des liposomalen CBD-Arzneimittelprodukts bekannt, was ein wichtiger Bestandteil des bei der FDA einzureichenden Antragspakets ist. Nun können Anträge gestellt werden Mit dem… Hier weiterlesen