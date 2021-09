InnoCan Pharma-Aktie: Das könnte was werden!

Nach einem kurzen Ausflug auf 0,90 Euro korrigierte die InnoCan Pharma-Aktie am Dienstag zunächst wieder in Richtung Süden. Anders als vor einer Woche ging es dabei allerdings nicht bis auf 0,64 Euro abwärts. Stattdessen scheint sich beim einstigen Widerstand bei 0,78 Euro so etwas wie ein Unterstützung etabliert zu haben.

Zumindest konnte der Titel sich auf diesem Niveau im gestrigen Handel halten, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung