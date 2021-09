InnoCan Pharma-Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Gerade als die InnoCan Pharma-Aktie schon wieder in die Tiefe zu stürzen drohte, konnte das Unternehmen am Wochenende noch einmal gute Neuigkeiten vermelden. Den Forschern des Unternehmens ist es nach eigenen Angaben gelungen, ein Cannabinoid in ein Exosom zu laden.

Das dürfte für die meisten, den Autor dieser Zeilen eingeschlossen, erst einmal recht abstrakt klingen. Wichtig ist jedoch, dass sich durch diese ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung