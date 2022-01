InnoCan Pharma-Aktie: „Ein bedeutender Fortschritt!“

Die Aktie von InnoCan Pharma hat ihren Abwärtstrend erst einmal gestoppt: Die Papiere des pharmazeutischen Technologieunternehmens aus Israel waren in dieser Woche gleich zwei Mal knapp unter die Marke von 50 Cent gerutscht, am Freitagmorgen notierte die InnoCan-Aktie am Handelsplatz Frankfurt wieder bei genau 0,520 Euro. Ein Plus von vier Prozent ist beim spekulativen Cannabis-Titel zwar kaum der Rede wert, allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



