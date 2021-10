InnoCan Pharma-Aktie: Vielleicht, vielleicht auch nicht!

Iris Bincovich sorgte in ihrer Rolle als CEO von InnoCan Pharma am Montag mit einem Tweet für Aufsehen. Sie ließ verlauten, dass sie von einem Update des Wissenschaftler-Teams rund um die vielbeachtete Technik um CBD in Liposomen an der Hadassah Medical School in Jerusalem „fasziniert“ sei.

Ferner lässt sie vermelden, dass sie glaube, es könnten weitere Neuigkeiten aus dieser Richtung bevorstehen. Sehr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung