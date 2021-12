InnoCan Pharma-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Es wurde mitgeteilt, dass der Test mit Tieren positiv verlief. So konnte eine CBD-Plasmakonzentrationen über einen Zeitraum von mindestens 6 Wochen nachgewiesen werden. Das bedeutet immerhin einen erheblichen Fortschritt in der Entwicklung der Technologie. In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die InnoCan Pharma-Aktie jetzt zu kaufen.

Um zu überprüfen, ob ein Kauf angebracht sein könnte, werden diverse ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung