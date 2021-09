InnoCan Pharma-Aktie: Kommt da noch was?

Nach einem beeindruckenden Höhenflug macht die InnoCan Pharma-Aktie in dieser Woche hauptsächlich mit roten Vorzeichen auf sich aufmerksam. Dass es zu Wochenbeginn steil in Richtung Süden ging, ist dabei sogar noch zu verkraften, schließlich erlebten die Börsianer am Montag einen schwarzen Tag an den Märkten aufgrund großer Sorgen um den chinesischen Immobilienmarkt.

Schon tags darauf konnten die Börsen sich davon aber wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung