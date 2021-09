InnoCan Pharma-Aktie: Kaufalarm?

InnoCan Pharma hat am Mittwoch an den Börsen erneut eine unglaubliche Geschichte geschrieben. Der Wert war zuvor oftmals hin und her getrieben worden. Einem immensen Verlust am Dienstag folgte am Mittwoch nun ein Aufschlag von fast 5 %. Die Entwicklung innerhalb eines Monats blieb damit bei 116 % stehen. Die Aktie ist ein Phänomen.

Es gibt kaum Nachrichten

Weiterhin gibt es kaum Nachrichten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung