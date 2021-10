InnoCan Pharma-Aktie: Hammer aus Kanada!

Am Dienstag ging es für die Aktie von InnoCan Pharma nicht besonders gut los. Der Wert gab um sage und schreibe -5,7 % nach. Die Aktie konnte damit die Vorschusslorbeeren, die in den vergangenen Tagen durchaus verteilt worden waren nicht bestätigen. Dies wird durchaus als neuer Hammer aus Kanada bewertet – denn die Hoffnung auf einen starken Cannabis-Titel war in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung