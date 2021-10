InnoCan Pharma-Aktie: Für die Bullen wird es langsam eng

Damit setzt sich die Unentschlossenheit der Anleger auch am heutigen Morgen fort und noch immer ist es den Bullen nicht gelungen, die im Anschluss an das Hoch vom 16. September bei 1,36 Euro ausgebildete Abwärtsbewegung in einen neuen Anstieg zu verwandeln. Gelungen ist den Käufern allein, die InnoCan-Pharma-Aktie auf dem Niveau von 0,80 Euro zu stabilisieren.

Das ist allerdings nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung