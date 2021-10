InnoCan Pharma-Aktie: Es wird nicht langweilig!

Die InnoCan Pharma-Aktie zählt fraglos zu den interessanteren Titeln an der Börse in diesem Jahr. Zeitweise konnte das Papier sich im Vergleich zu Jahresbeginn um mehr als 300 Prozent verbessern. Selbst nach einer recht heftigen Korrektur in den letzten Tagen und Wochen blicken die Anteilseigner noch auf ein Kursplus von 155 Prozent.

Das liegt vor allem an den sensationellen Aussichten, welche das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung