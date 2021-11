InnoCan Pharma-Aktie: Darauf kommt es nun an!

Die InnoCan Pharma-Aktie ist zum Auftakt in die neue Woche wieder etwas zurückgekommen. An der Frankfurter Börse sanken die Notierungen um 2,25 Prozent auf 0,625 Euro. Da viele Aktien an diesem Montag nach den Einbrüchen vom Freitag wieder deutlich zulegen konnten, haben Anleger wohl auch beim israelisch-kanadischen Biotechunternehmen etwas mehr erwartet.

InnoCan Pharma-Aktie hält sich oberhalb des EMA50

Allerdings konnte sich das Papier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung