InnoCan Pharma-Aktie: Bringt DIESES Medikament das Ende der Corona-Pandemie?

Das Unternehmen forscht an den Einsatzmöglichkeiten seiner innovativen CBD-haltigen Medikamente. Ende August rückten die Anwendungsmöglichkeiten der CBD-beladenen Exosomen zur Behandlung einer Coronaerkrankung in den Fokus des Unternehmens und seiner Anleger. Entsprechend stieg der Kurs innerhalb von drei Wochen um 400 % an.

Seit der explosiven Kursentwicklung Ende August befindet sich der Kurs in einer Konsolidierungsphase. Insofern büßte die Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung