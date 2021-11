InnoCan Pharma-Aktie: Ausbruch geglückt!

Wochenlang dümpelte die InnoCan Pharma-Aktie zwischen 0,50 Euro und 0,60 Euro vor sich her und war nicht in der Lage, nachhaltige neue Signale zu setzen. Das hat sich in der zurückliegenden Woche endlich geändert. Ab Mittwoch explodierten die Kurse regelrecht, welche bei Handelsschluss am Freitag 0,75 Euro erreichten.

Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von satten 27 Prozent und mit etwas ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung