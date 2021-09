InnoCan Pharma-Aktie: Aus der Traum?

Große Sorgen aus Richtung der chinesischen Immobilienbranche sorgten am Montag für fallende Kurse allerorten. Besonders betroffen schienen davon Titel zu sein, die zuvor rasant in die Höhe schossen. Dazu gehört auch die InnoCan Pharma-Aktie, die mit mehr als deftigen Verlusten in die neue Woche startete.

Ein Minus von rund 25 Prozent mussten die Aktionäre im gestrigen Handel beklagen. Damit wurden weite Teile ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung