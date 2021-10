InnoCan Pharma-Aktie: Die Anleger warten noch ab

Ihren letzten schweren Angriff starteten die Verkäufer am 8. Oktober. In einer hochdynamischen Bewegung ließen sie die InnoCan-Pharma-Aktie bis auf ein Tief von 0,52 Euro zurückfallen. Mit ihm wurde sogar der 50-Tagedurchschnitt kurzzeitig unterschritten. In den Tagen danach gelang es den Käufern zumindest, den EMA50 bei 0,58 Euro wiederzugewinnen und den Kurs oberhalb dieser Unterstützung in eine Seitwärtsbewegung einschwenken zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



