Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda: Was kann da noch kommen?

Am 29.11.2018 ging die Aktie Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda an ihrem Heimatmarkt Shenzhen mit dem Kurs von 2,42 CNH aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Commodity Chemikalien".

Nach einem bewährten Schema haben wir Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materials") liegt Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda mit einer Rendite von -14,91 Prozent mehr als 9 Prozent darüber. Die "Chemicals"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -23,7 Prozent. Auch hier liegt Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda mit 8,79 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Je niedriger das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist, desto preisgünstiger erscheint sie auf den ersten Blick. Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf. Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda liegt mit einem Wert von 11,36 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 0 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Chemicals" von 0. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kritierien ein "Hold".

3. Dividende: Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda hat mit einer Dividendenrendite von 0,8 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,66%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Chemicals"-Branche beträgt -1,86. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.