Inner Mongolia Yitai Coal: Ist das wirklich normal?

Weitere Suchergebnisse zu "Teck Resources":

Der Inner Mongolia Yitai Coal-Schlusskurs wurde am 28.08.2018 an der Heimatbörse Shanghai mit 1,201 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Kohle & Brennstoffe".

Unsere Analysten haben Inner Mongolia Yitai Coal nach 7 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Inner Mongolia Yitai Coal liegt bei 29,27, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Buy". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Inner Mongolia Yitai Coal bewegt sich bei 70,48. Dies gilt als Indikator für eine überkaufte Situation, der ein "Sell" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Inner Mongolia Yitai Coal erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 2,58 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Oil, Gas & Coal"-Branche sind im Durchschnitt um 52,62 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -50,04 Prozent im Branchenvergleich für Inner Mongolia Yitai Coal bedeutet. Der "Energy"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 52,62 Prozent im letzten Jahr. Inner Mongolia Yitai Coal lag 50,04 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt sechs Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Inner Mongolia Yitai Coal. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.