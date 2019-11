Inner Mongolia Tianshou and Development: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Inner Mongolia Tianshou and Development, ein Unternehmen aus dem Markt "Textilien", notiert aktuell (Stand 14:42 Uhr) mit 3.69 CNY stark im Plus (+1.93 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.

Die Aussichten für Inner Mongolia Tianshou and Development haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Inner Mongolia Tianshou and Development von 3,62 CNY ist mit -9,27 Prozent Entfernung vom GD200 (3,99 CNY) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 3,5 CNY auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +3,43 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Inner Mongolia Tianshou and Development-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Inner Mongolia Tianshou and Development im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Inner Mongolia Tianshou and Development. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

3. Fundamental: Die Aktie von Inner Mongolia Tianshou and Development gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 119,51 insgesamt 105 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 58,28 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Sell".