Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power: Tut sie es noch ein Mal?

An der Börse Shanghai schloss die Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power-Aktie am 21.09.2018 mit dem Kurs von 2,27 CNH. Die Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power-Aktie wird dem Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" zugeordnet.

Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,17 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Utilities"-Branche sind im Durchschnitt um -1,82 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -24,36 Prozent im Branchenvergleich für Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power bedeutet. Der "Utilities"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,82 Prozent im letzten Jahr. Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power lag 24,36 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power beträgt das aktuelle KGV 23,65. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Utilities" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.