Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power: Das Ende oder geht es weiter?

Für die Aktie Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power aus dem Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 31.07.2019, 00:46 Uhr, ein Kurs von 3.11 CNH geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Der Unterschied beträgt 0,44 Prozentpunkte (3,09 % gegenüber 3,52 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 31,25, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,62, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 19,72 liegt Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.