Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power: Geht es jetzt um die Wurst?

Für die Aktie Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power aus dem Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 25.05.2020, 12:08 Uhr, ein Kurs von 2.57 CNH geführt.

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Derzeit schüttet Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Der Unterschied beträgt 1,37 Prozentpunkte (4,9 % gegenüber 3,54 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,79 CNH mit dem aktuellen Kurs (2,57 CNH), ergibt sich eine Abweichung von -7,89 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (2,58 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,39 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.