Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Der Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment-Schlusskurs wurde am 07.09.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 5,2 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Bauwesen".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 9,37 CNY. Der letzte Schlusskurs (5,2 CNY) weicht somit -44,5 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (5,54 CNY) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,14 Prozent), somit erhält die Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,67 Prozent und liegt damit 0,23 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Commercial Services, 1,9). Die Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.