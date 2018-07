Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment: Jetzt könnte alles passieren

In unserer neuen Analyse nehmen wir Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Bauwesen". Die Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment-Aktie notierte am 25.07.2018 mit 5,93 CNY, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shenzhen.Die Aussichten für Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Inner Mongolia M-Grass Ecology and Environment-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 19,23, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,77, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

