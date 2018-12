Inner Mongolia First Machinery: Was jetzt zu tun ist!

In unserer neuen Analyse nehmen wir Inner Mongolia First Machinery unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks". Die Inner Mongolia First Machinery-Aktie notierte am 21.12.2018 mit 10,62 CNH, die Heimatbörse des Unternehmens ist Shanghai.

Die Aussichten für Inner Mongolia First Machinery haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Inner Mongolia First Machinery-Aktie hat einen Wert von 75,27. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (79,25). Auch hier ist Inner Mongolia First Machinery überkauft (Wert: 79,25), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Sell"-Rating. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Inner Mongolia First Machinery.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 27,58 liegt Inner Mongolia First Machinery auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Machinery" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Inner Mongolia First Machinery schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Machinery auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,3 % und somit 1,67 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,97 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".