Inner Mongolia First Machinery: Alles unter Kontrolle?

Für die Aktie Inner Mongolia First Machinery aus dem Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" wird an der heimatlichen Börse Shanghai am 24.05.2019, 18:19 Uhr, ein Kurs von 10,3 CNH geführt.

Unser Analystenteam hat Inner Mongolia First Machinery auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Inner Mongolia First Machinery konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Inner Mongolia First Machinery auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Inner Mongolia First Machinery beläuft sich mittlerweile auf 11,91 CNH. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 10,34 CNH erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,18 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 11,59 CNH. Somit ist die Aktie mit -10,79 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

3. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Inner Mongolia First Machinery liegt bei 63,38, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Inner Mongolia First Machinery bewegt sich bei 67,5. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".