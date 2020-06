Inner Mongolia Energy Engineering: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

An der Börse Hong Kong notiert die Aktie Inner Mongolia Energy Engineering am 15.06.2020, 11:50 Uhr, mit dem Kurs von 1.19 HKD. Die Aktie der Inner Mongolia Energy Engineering wird dem Segment "Bauwesen" zugeordnet.

Auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Inner Mongolia Energy Engineering entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 4,73 und liegt mit 92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 58,45. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Inner Mongolia Energy Engineering auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,48 Prozent und liegt damit 0,72 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen, 2,2). Die Inner Mongolia Energy Engineering-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Inner Mongolia Energy Engineering mit einer Rendite von 1,71 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Die "Bauwesen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,27 Prozent. Auch hier liegt Inner Mongolia Energy Engineering mit 3,98 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.