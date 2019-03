Inner Mongolia Eerduosi: Was wird sich hier jetzt tun?

Für die Aktie Inner Mongolia Eerduosi stehen per 09.03.2019, 01:00 Uhr 8,91 CNH an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Inner Mongolia Eerduosi zählt zum Segment "Diversified Metals & Mining".

Unser Analystenteam hat Inner Mongolia Eerduosi auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Inner Mongolia Eerduosi-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 8,68 CNH. Der letzte Schlusskurs (8,9 CNH) weicht somit +2,53 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (8,02 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+10,97 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Inner Mongolia Eerduosi-Aktie, und zwar ein "Buy"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Inner Mongolia Eerduosi-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 11,3 liegt Inner Mongolia Eerduosi auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Metalle und Bergbau" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Hold"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Inner Mongolia Eerduosi mit einer Rendite von -23,23 Prozent mehr als 1 Prozent darüber. Die "Metalle und Bergbau"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -23,9 Prozent. Auch hier liegt Inner Mongolia Eerduosi mit 0,67 Prozent darüber. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.