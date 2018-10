Inner Mongolia Eerduosi: Nicht vergessen!

An der Börse Shanghai schloss die Inner Mongolia Eerduosi-Aktie am 28.09.2018 mit dem Kurs von 8,88 CNH. Die Inner Mongolia Eerduosi-Aktie wird dem Segment "Diversified Metals & Mining" zugeordnet.

Wie Inner Mongolia Eerduosi derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inner Mongolia Eerduosi liegt bei einem Wert von 14,5. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Apparel & Textile Products" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Inner Mongolia Eerduosi damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Inner Mongolia Eerduosi. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 40,91 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Inner Mongolia Eerduosi momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Inner Mongolia Eerduosi weder überkauft noch -verkauft (Wert: 50,32), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Inner Mongolia Eerduosi wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

3. Dividende: Inner Mongolia Eerduosi hat mit einer Dividendenrendite von 1,13 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2,67%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Apparel & Textile Products"-Branche beträgt -1,55. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Inner Mongolia Eerduosi-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.