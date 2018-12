Innenministerium: Aufenthaltsort des Straßburger Attentäters unklar

STRASSBURG (dpa-AFX) - Die französische Regierung schließt nicht aus, dass der Straßburger Attentäter nach Deutschland geflüchtet sein könnte.



"Aber was ich sagen möchte, ist, dass natürlich sofort die Grenzschließung sichergestellt wurde und Straßburg (...) abgeriegelt wurde", sagte der Staatssekretär im Innenministerium, Laurent Nuñez, am Mittwochmorgen dem Sender RTL. Dass der Täter dennoch ins benachbarte Deutschland geflohen sein könnte, könne aber nicht ausgeschlossen werden.

Bei dem tödlichen Terroranschlag in Straßburg am Dienstagabend sind drei Menschen getötet und 13 verletzt worden. Ein Mann hatte mitten in der Weihnachtssaison in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet./nau/DP/jha