Innenministerin will härter gegen kriminelle Clans vorgehen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts zunehmender Gewalt von Clans und Rockerbanden hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) ein härteres Durchgreifen des Staates angekündigt. "Wir müssen kriminellen Clans und Rockerbanden knallhart ihre Grenzen aufzeigen", sagte sie der "Bild am Sonntag". Und weiter: "Viel zu lang fehlte es hier an einem entschiedenen Vorgehen."

Faeser sprach von "Gewaltexzessen" in aller Öffentlichkeit, die auch unbeteiligte Menschen massiv gefährdeten. "Das verlangt eine harte Antwort des Rechtsstaats. Niemand darf abgeschottete Parallelwelten zulassen. Diese hochgradig kriminellen Clanstrukturen dürfen sich nicht weiter verfestigen. Im Gegenteil: Es gilt, sie aufzudecken und zu zerschlagen", so die Sozialdemokratin. Auch Abschiebungen will die Innenministerin schneller durchsetzen: "Wir werden aber auch für die Rückführung krimineller Clanmitglieder in ihre Heimatländer sorgen."

Foto: über dts Nachrichtenagentur