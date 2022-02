Innenministerin verspricht Ukraine-Flüchtlingen umfassende Hilfe

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat umfassende Hilfe für Flüchtlinge aus der Ukraine versprochen. "Der Bund wird jede mögliche Unterstützung leisten", sagte sie der "Bild am Sonntag". Und weiter: "Wir sind vorbereitet und sehr aufmerksam hinsichtlich aller denkbaren Auswirkungen dieses Krieges."

Am Freitagabend habe sie mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten gesprochen. Am Montag beraten die EU-Innenminister über die Versorgung der Flüchtlinge. Faeser hob hervor: "Jetzt geht es darum, schnell, solidarisch und gemeinsam in Europa zu handeln."

Foto: über dts Nachrichtenagentur