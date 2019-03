Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Ab Samstag, 23. März 2019, 19.20 UhrErstausstrahlungenRäume sind Gesamtkunstwerke, die durch die jeweils zeitgenössischeFormensprache gestaltet werden. Design verbindet Kunst und Leben,prägt die Welt, die uns umgibt. In der dreiteiligenDokumentationsreihe "Raumwelten" von Juliette von Förster verrateneine Innenarchitektin, ein Bühnenbildner und ein Designer-Duo, wiesie Räume erschaffen und welchen Einfluss die Bauhaus-Ästhetik aufihre Arbeiten hat. Die Filme werden ab Samstag, 23. März 2019, 19.20Uhr, in 3sat zu sehen sein.In der ersten Folge am Samstag, 23. März 2019, 19.20 Uhr, trifftReporter Eric Mayer die Innenarchitektin Stephanie Thatenhorst. Ob esum die Einrichtung einer mondän-opulenten Bar im Stil einesJames-Bond-Films geht oder um den Umbau einer Scheune zu einemRefugium, in dem sich Naturverbundenheit mit geschmackvollerSchlichtheit paart: Stephanie Thatenhorst kann beides. Die TheresaBar in München ist eine ihrer emblematischen Arbeiten: hochflorigerTeppich, dunkelgrüner Samt, satte Farben und edle Materialien.In der zweiten Folge am Samstag, 30. März 2019, 19.20 Uhr, trifftEric Mayer den Bühnenbildner Florian Lösche. "Monster-Bühnenbilder"nannte der Regisseur Antú Romero Nunes einmal die Arbeiten vonFlorian Lösche. In "Don Giovanni. Letzte Party" am Thalia TheaterHamburg erschaffen Lösches riesige runde Lichttraversen - schwenk-,kipp- und senkbar - je nach Stellung völlig neue Räume undstrukturieren die Bühne. Für Jette Steckels Inszenierung von "DieTragödie von Romeo und Julia" erschuf der Bühnenbildner Raumteiler,die nur aus Lichterketten bestehen.In der dritten und letzten Folge am Samstag, 6. April 2019, 19.20Uhr, stellt Eric Mayer das Möbeldesign-Duo Catharina Lorenz undSteffen Kaz vor. Bereits in den 1990er-Jahren zog es die beiden nachMailand, wo sie ihr eigenes Studio gründeten. Die Stadt selbst hatgroßen Einfluss auf die Entwürfe des Duos: Ihre Designs sindgeradlinig und funktional, dabei aber farbenfroh und mit dem gewissenEtwas. Zunächst konzentrierten sich die beiden Möbeldesigner aufHolzstühle, heute gestalten sie Sitzmöbel aus den unterschiedlichstenMaterialien. Auf ihrem Polstersessel "Coco" nahmen 2015 beimG7-Gipfel auf Schloss Elmau die mächtigsten Staatsmänner und -frauenunserer Zeit Platz.Ansprechpartnerin: Marion Leibrecht, Telefon: 06131 - 70-16478;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/raumweltenWeitere Informationen sowie alle drei Folgen derDokumentationsreihe "Raumwelten": https://ly.zdf.de/yWb/3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell