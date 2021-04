Inmyshow Digital: Ja, es ist wahr!

Für die Aktie Inmyshow Digital stehen per 25.04.2021, 22:18 Uhr 10.41 CNH an der Heimatbörse Shanghai zu Buche. Inmyshow Digital zählt zum Segment "Telekommunikationsdienste".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Inmyshow Digital auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Inmyshow Digital-Aktie beträgt dieser aktuell 15,29 CNH. Der letzte Schlusskurs (10,41 CNH) liegt damit deutlich darunter (-31,92 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Inmyshow Digital somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 10,83 CNH, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-3,88 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Inmyshow Digital ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Inmyshow Digital auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Inmyshow Digital erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -32,88 Prozent. Ähnliche Aktien aus der ""-Branche sind im Durchschnitt um -16,31 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -16,56 Prozent im Branchenvergleich für Inmyshow Digital bedeutet. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -15,99 Prozent im letzten Jahr. Inmyshow Digital lag 16,89 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Inmyshow Digital ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Inmyshow Digital-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 34,94, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 45,02, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

