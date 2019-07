Inmarsat: Jetzt wird’s richtig interessant

Für die Aktie Inmarsat stehen per 27.07.2019, 02:00 Uhr 563.6 GBP an der Heimatbörse London zu Buche. Inmarsat zählt zum Segment "Alternative Träger".

Unsere Analysten haben Inmarsat nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für die Inmarsat sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 3 Buc, 9 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Inmarsat. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 555,1 GBP. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -1,51 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 563,6 GBP notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Inmarsat beläuft sich mittlerweile auf 473,07 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 563,6 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +19,14 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 550,08 GBP. Somit ist die Aktie mit +2,46 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,76 Prozent und liegt damit 1,77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Telekommunikationsdienste, 4,53). Die Inmarsat-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.