Inlandstourismus: Vier Prozent mehr Übernachtungen im Januar

WIESBADEN (dts Nachrichtenagentur) - Im Januar 2017 haben in den Beherbergungsbetrieben in Deutschland 24,4 Millionen in- und ausländische Gäste übernachtet. Dies war ein Plus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag mit. Die Übernachtungszahl von Gästen aus dem Ausland stieg um fünf Prozent auf 4,5 Millionen.

Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um vier Prozent auf 19,9 Millionen, teilten die Statistiker weiter mit. Im Jahr 2016 waren die Übernachtungszahlen zum siebten Mal in Folge gestiegen und hatten einen neuen Rekordwert erreicht.

