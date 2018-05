Inland Cellular entscheidet sich für die zentrale Private-Cloud-IMS-Netzwerklösung von Interop Technologies mit VoLTE und RCS

Fort Myers, Florida (ots/PRNewswire) - Interop Technologies(TM)wurde von Inland Cellular (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2140622-1&h=3593251715&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2140622-1%26h%3D3806069227%26u%3Dhttp%253A%252F%252Finlandcellular.com%252F%26a%3DInland%2BCellular&a=Inland+Cellular), einemUS-amerikanischen Betreiber von Mobilfunknetzen, für sein zentralesIP Multimedia Subsystem (IMS) sowie sein Leistungspaket fürIP-Dienste, CorePlusX?, ausgewählt. Ziel ist die Unterstützung seinerIP-Angebote für Sprachdienste und Rich Communication Services (RCS).Der Vertrag umfasst die Private-Cloud-Installationen von InteropTechnologies mit einem vollständig verwalteten zentralen IMS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2140622-1&h=3189316528&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2140622-1%26h%3D2488845024%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.interoptechnologies.com%252Fims-core%26a%3DIMS%2BCore&a=zentralen+IMS) sowie VoLTE (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2140622-1&h=2959584543&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2140622-1%26h%3D1723283770%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.interoptechnologies.com%252Fvolte%26a%3DVoLTE&a=VoLTE), VoWiFi (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2140622-1&h=2451015394&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2140622-1%26h%3D4174150075%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.interoptechnologies.com%252Fvowifi%26a%3DVoWiFi&a=VoWiFi), RCS (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2140622-1&h=2923409264&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2140622-1%26h%3D2676305399%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.interoptechnologies.com%252Frich-communication-services%26a%3DRCS&a=RCS), Notfall-LBO (Local Break Out) fürVoLTE-Roaming über (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2140622-1&h=1356521698&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2140622-1%26h%3D2561870365%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.interoptechnologies.com%252Femergency-local-breakout%26a%3DEmergency%2BLBO%2Bfor%2BVoLTE%2BRoaming&a=Notfall-LBO+(Local+Break+Out)+f%C3%BCr+VoLTE-Roaming+%C3%BCber)iOS Entitlement Server (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2140622-1&h=3176647815&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2140622-1%26h%3D1685614314%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.interoptechnologies.com%252Fentitlement-server%26a%3DiOS%2BEntitlement%2BServer&a=iOS+Entitlement+Server) und ACS-Lösungen(Dienste für die Zugangskontrolle). Interop stellt Inland Cellularzudem sämtliche Komponenten zu Gateways, Routing undSignalübertragung bereit, die für dessen neues, komplett IP-basiertesMobilfunknetz benötigt werden."Interop ist schon seit Jahren einer unserer Serviceanbieter undeiner unserer strategischen Partner, und als für uns darum ging, einkomplexes IMS-Netz und entsprechende Folgedienste zu starten, warenes ihr in die Zukunft gerichtetes Geschäftsmodell und ihre großentechnischen Fähigkeiten, die uns ermutigt haben, diesen Schritt zuwagen", sagte Chip Damato, Executive Vice President von InlandCellular.Nathan Weis, der Präsident von Inland Cellular, sagte dazu:"Interop bietet ein umfassendes Servicepaket, mit dem wir unser Netzfür seine zukünftigen Aufgaben weiterentwickeln können. DasUnternehmen ist ein wirklich engagierte Partner, der uns mitFlexibilität und mit technischem Wissen unterstützt, und beidesbrauchen wir, wenn wir unsere langfristigen, strategischenGeschäftsziele erreichen wollen."Das virtuelle zentrale IMS von Interop ist eine vollständigeEnde-zu-Ende-Netzwerklösung, die genau jene Flexibilität, dynamischeSkalierbarkeit und den nahtlosen Service bietet, die fürMobilfunkbetreiber von entscheidender Bedeutung sind, wenn es um denStart besserer Kommunikationsdienste auf IMS-Basis geht. Der Schritthin zu einem hochgradig skalierbaren, virtualisierten IMS-Netzverringert zudem die Probleme, mit denen andere Mobilfunknetze imHinblick auf Komplexität, ungleiche Lastverteilung und Kapazitätüblicherweise zu kämpfen haben. Hinzu kommt, dass das CorePlusX-Paket(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2140622-1&h=2800872396&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2140622-1%26h%3D565796642%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.interoptechnologies.com%252Fcoreplusx%26a%3DCorePlusX%2Bsuite&a=CorePlusX-Paket) von Interop überhervorstechende Eigenschaften verfügt, die es Mobilfunkbetreibernermöglichen, ein zentrales IMS sowie zusätzliche Dienste zu starten,die leicht zu integrieren und vollständig kompatibel sind.Mike Bly, Senior Vice President des Geschäftsbetriebs bei InlandCellular, fügte hinzu: "Das CorePlusX-Paket von Interop ist exzellentdurchdacht und eine echte All-inclusive-Lösung, die es uns erlaubt,uns auf die Zukunft der mobilen Kommunikation vorzubereiten, und dasauch noch mit weniger Kapital und geringeren Betriebsausgaben."Informationen zu Interop TechnologiesInterop Technologies ist ein führender Anbieter fortschrittlicherKommunikationsnetze und cloudbasierter Managed Services für Anbietervon Mobilfunkdiensten und Großunternehmen weltweit. Das Unternehmensieht seine Aufgabe in der Bereitstellung von besseren Lösungen fürrasche Implementierungen und die Verwaltung vonKommunikationstechnologien der nächsten Generation, auf der derdatenbasierte Mobilfunk von heute aufbaut. Interop Technologies hatseinen Hauptsitz in Fort Myers, Florida, und verfügt über eineregionale Niederlassung für die EMEA-Region in Dublin, Irland.Erfahren Sie mehr unter www.interoptechnologies.com.Informationen zu Inland CellularInland Cellular ist ein lokal operierendes Unternehmen fürMobilfunk im ländlichen Raum. Es bietet seine Dienste im SüdostenWashingtons und im Norden von Zentral-Idaho an. Wir bieten seit 1990qualitativ hochwertige Mobilfunkdienste vor Ort an. Seit unserenAnfängen verfolgen wir das Ziel, unseren Kunden dieanwenderfreudlichsten und umfassendsten Kundendienste in ihrer Regionbereitzustellen. Gleichzeitig sorgen wir dafür, dass die angebotenenMobilfunkdienste vor Ort immer die besten sind. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inlandcellular.com.