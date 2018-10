Inkontinenz ist ein häufiges und belastendes Problem

Berlin (ots) - Neuer ZQP-Ratgeber "Inkontinenz. Praxistipps fürden Pflegealltag" unterstützt pflegende Angehörige dabei, im Alltagmit der Herausforderung umzugehen.Ältere und pflegebedürftige Menschen sind besonders oft vonInkontinenz betroffen. Das bedeutet, sie können die Ausscheidung vonUrin oder Stuhl zumindest teilweise nicht kontrollieren. Über 60Prozent der Pflegebedürftigen in Deutschland, die von einemPflegedienst versorgt werden, müssen mit einer Harninkontinenzumgehen - also etwa 400.000 Menschen. Dies zeigt einewissenschaftliche Studie des Zentrums für Qualität in der Pflege(ZQP) und der Charité Universitätsmedizin Berlin. Bei Bewohnern inPflegeheimen ist der Anteil noch höher.Inkontinenz kann nicht nur die Gesundheit, sondern auch dieLebensqualität erheblich beeinträchtigen. Viele Menschen mit Blasen-oder Darmschwäche vermeiden aus Scham oder Unsicherheit, aus dem Hauszu gehen. Dann drohen soziale Isolation und Einsamkeit. "Damit Hilfemöglich wird, muss das Tabu gebrochen und mehr über Inkontinenzgesprochen werden", sagt Dr. Ralf Suhr, Vorstandsvorsitzender des ZQPund Mitautor der Studie. Er rät zudem, unbedingt fachlichen Rat beieinem Arzt, einer Pflegekraft oder einem Kontinenzberater einzuholen."Denn der richtige Umgang mit Blasen- und Darmschwäche ist wichtig.Dadurch können viele gesundheitliche, aber auch seelische Problemegelindert oder sogar ganz vermieden werden. Die Lebensqualität kannso erheblich verbessert werden", so Suhr weiter.In der Pflege spielt Inkontinenz eine besonders gravierende Rolle,weil diese meist mit anderen Einschränkungen zusammenkommt. DerVersorgungsaufwand kann so groß werden, dass die häusliche Pflegenicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Denn auch für Angehörige ist eseine enorme Herausforderung, Menschen mit Inkontinenz gut zu helfen.Daher hat das ZQP einen kostenlosen Ratgeber für pflegende Angehörigemit praktischen Hinweisen und aktuellem Basiswissen zum Thema Harn-und Stuhlinkontinenz entwickelt. Dieser gibt auf 24 Seiten einenÜberblick, welche Behandlungsansätze es gibt, welche Hilfsmittel denAlltag erleichtern und wie diese richtig verwendet werden. Darüberhinaus bietet das Heft viele Tipps, welche Anpassungen in der Wohnungden Alltag für Menschen mit Inkontinenz einfacher machen können.Für Menschen mit Demenz ist es zum Beispiel wichtig, ihnen dieOrientierung zu erleichtern. Dazu kann die Toilettentür mit großenSymbolen, Bildern und Schriftzügen gekennzeichnet werden. Manchmalhilft auch ein farbiger Toilettensitz, der sich deutlich vom Rest desWCs abhebt.Außerdem gibt der ZQP-Ratgeber viele Hinweise, wie man dasSelbstwertgefühl Betroffener stärkt, ihre Selbstständigkeit erhältund sie bei Aktivitäten unterstützt. Darüber hinaus erhaltenPflegende Anregungen dazu, wie sie mit ihren eigenen Gefühlen umgehenkönnen. Denn es kann peinlich sein und überfordern, wenn man aufeinmal in die intimsten Bereiche nahestehender Menschen einbezogenwird."Für pflegende Angehörige ist das Thema Inkontinenz meist starkschambesetzt und belastend. Kaum jemand ist darauf vorbereitet, sichmit den Ausscheidungen seiner Partner oder Elternauseinanderzusetzen. Deswegen sollte man Beratung von Fachleutensuchen und dann seine eigenen Grenzen bestimmen", schlägt Suhr vor.Wo man Beratung und Unterstützung findet und wann fachlicher Ratbesonders wichtig ist, wird ebenfalls in der Broschüre beschrieben.Der Ratgeber ist Teil einer Reihe, die Angehörigen fundierte,alltagstaugliche Tipps für die häusliche Pflege an die Hand gibt. DieDruckausgaben können kostenlos über die Webseite des ZQP bestellt undals vollständige PDF-Datei direkt heruntergeladen werden:www.zqp.de/bestellen.Unterstützt wurde die Erstellung des Ratgebers von Prof. Dr.Andreas Wiedemann, Chefarzt der Klinik für Urologie des evangelischenKrankenhauses Witten und Professor für Geriatrie an der UniversitätWitten/Herdecke.Mehr zum Ratgeber und anderen Angeboten der Stiftung gibt es auchauf www.zqp.de.Hintergrund zur StudieDas Ziel der Studie war es, die Prävalenz und den Schweregrad vonHarninkontinenz und die damit verbundenen Faktoren beiPflegebedürftigen, die von ambulanten Pflegediensten versorgt werden,zu bestimmen. Dazu wurde eine multizentrische Querschnittsstudie bei923 Patienten aus 102 häuslichen Pflegediensten in ganz Deutschlanddurchgeführt. Der Fragenkatalog des ICIQ-SF wurde verwendet, um dieAusprägungen von Harninkontinenz und ihre Auswirkungen auf dieLebensqualität zu bestimmen.Suhr, R. & Lahmann, N.A. (2018). 